重啟核三公投要花11億 鍾佳濱批：耗費社會成本加劇對立

民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

2025/07/28 16:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團推動「重啟核三」公投案，將於8月23日與第二波罷免投票同日舉行。根據中選會公布數據，辦理該全國性公投案的選務經費約需11億元，網路上隨即湧現反彈聲浪，質疑這筆錢「為何不拿去救災？」民進黨屏東縣立委鍾佳濱批評，該公投案不僅加劇社會對立、耗費社會成本，更造成政局動盪。

今年5月17日，位於屏東縣恆春鎮的第3核能發電廠2號機組正式停止運轉，台灣邁入非核時代。但，立法院會同月20日表決通過由民眾黨團所提出的「您是否支持核三廠經主管機關同意確認安全無虞，繼續運轉」公投提案。中選會定於8月23日舉行全國性公民投票，選務經費約需11億元。

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對此，鍾佳濱認為，該公投案是在當時的時空背景下，藍白為了護航被罷免立委所推動的議案，藉此製造議題、轉移注意，無視於辦理全國性公投需耗費高達11億元，相較之下，本次7月26日24區的立委罷免投票約為3、4億元。

鍾佳濱批評，這是藍白基於自己立委保衛戰所發明出來的公投，不知是「延役」還是「重啟」，語焉不詳，其效力也不明朗，因為他們已經修改過「核子反應器設施管制法」（核管法），將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。而藍白立委在修法後，不打算回到國會理性辯論，卻採取民意衝撞、對撞的方式，還要耗費十幾億元，著實令人擔憂。

鍾佳濱表示，藍白指責罷免案勞師動眾、製造對立，但這只是針對24區，民眾黨團所提則是全國性公投，不但加劇社會對立、耗費社會成本，更會造成政局動盪。

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