解析726罷免 國民黨前操盤手：白營貢獻20％票數 藍白確可合作

曾經操盤藍營組織選戰的前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏。（翻攝臉書）

2025/07/28 15:59

〔記者林欣漢／台北報導〕「726」第一波大罷免前天投票，24席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，曾經操盤藍營組織選戰的前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏今日解析，仇恨票平均12％，反罷票源白營貢獻20％，顯示藍白陣營的支持者確實可以合作。

張雅屏指出，這次726的投票，以2024投票數，罷免連署數作為投票基數，分別用組織票以及仇恨票作為校正參數。最後以實際投票數與預估模型比較後，得到前述數據，預估本次投票平均白營貢獻的票數約20％，而同意罷免則是多了12％左右的「仇恨票」。

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張雅屏表示，以這個分析模型可以探究24個選區，有幾個比較特別的仇恨票比平均值高的地區甚至高達20％以上，都在一般認知為深藍選區，如北市八、新北八與九，以及桃園四與五和新竹市，以及後山的花蓮。不排除有可能是選民誤以為蓋同意就是支持，但比例應當不高。若非誤蓋，極可能是此次綠營操弄反共論述，吸引到受反共教育影響的選民。

張雅屏認為，這是藍營的警訊，要把反共產主義的論述講清楚，而不能去搶被模糊的「反共」。國民黨黨章於民國58年4月4日，因大陸（中國）當局以階級鬥爭、馬列激進共產主義，推動文化大革命，在第十次黨代表大會黨章修改，增列「反對共產主義」於第三條。隨著時代變動，前總統蔣經國開放探親，解除戒嚴，「反攻大陸」不再成為政治目標，「一國良制」成為回應當年鄧小平提出「一國兩制」的和平對話開端。

張雅屏指出，至於反罷票源中，未計算整體投票率修正，估算有二成選票的增加，其中增加幅度大於20％的有賴士葆、張智倫、林沛祥、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、邱若華與鄭正鈐。這些選區2024年多有白營推派的參選人。

張雅屏表示，最特別的是台東縣，2024年大選時，民進黨分裂下，白營票源（柯文哲得票2萬5590票）並沒有流向國民黨立委，可能部分流向的是脫黨參選的劉櫂豪，而726大罷免則看到不同意罷免票，超過黃建賓2024得票為9111票。至於同意票則和民進黨提名的賴坤成相近。據此，藍白陣營的支持者確實可以合作。

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