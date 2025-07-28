造船工被殺基隆海上成浮屍 權復會7月賠償58件逾1.36億

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。（資料照）

2025/07/28 15:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在戒嚴時代實行恐怖統治，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」今日表示，7月25日該會召開董事及監察人會議，通過57件生命或人身自由賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過1.36億元。

權利回復基金會說明，截至6月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2690件，其中2327件獲得賠償、另有65件駁回、60件撤回申請；名譽回復證書申請案，截至上月底已通過3504件、55件駁回。

請繼續往下閱讀...

基金會統計，財產所有權被剝奪案件方面，截至6月底已受理318件、其中28件通過賠償，另有52件撤回、165件駁回，駁回案件多為申請人不符申請資格或其他要件、或判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收、或依現有資料亦查無財產因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會指出，本次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有被害者遭國軍無故羈押，期間遭不當刑求致慘死獄中。亦有被害者原於造船廠工作，國軍不當逮捕後行蹤不明，後於基隆附近海面發現被害者遺體並有槍殺痕跡，上述類型之國家不法行為致生命受侵害案件，依權利回復條例規定，經該會董事會決議賠償後代家屬600萬元。

基金會說明，本月董事會通過的財產案件中，有被害者遭關押多年、褫奪公權，並遭政府沒收土地等，經基金會調查事實及證據，已決議金錢賠償被害者的後代繼承人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法