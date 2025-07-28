竹北天坑建案 監委質疑：2億回饋金被低估7.88倍 廠商一毛未給縣府

監察委員紀惠容（右）、施錦芳（左）28日召開記者會，說明新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案，監察院針對建案審議與監督提案糾正。（記者羅沛德攝）

2025/07/28 15:20

〔記者林哲遠／台北報導〕竹北「豐采520」建案因「天坑」事件，縣長楊文科等縣府官員相繼遭檢方起訴，監委施錦芳、紀惠容今日召開記者會公布調查報告宣布監院日前已在本月3日通過糾正新竹縣府。施錦芳質疑，該建案經歷多次重大變更，最後僅要求廠商繳納回饋金，且在2016年計算的回饋金，竟用2005年得標的單價作為參數為2億5897萬6626元，與2016年的公告現值價差達7.88倍；此外，回饋金條件還設定業者要拿到使用執照才繳交，導致新竹縣政府迄今都沒收到回饋金。

監委表示，該案除了在施工管理、公安維護有瑕疵外，其建照變更審核、回饋金機制難脫為業者量身訂造之嫌，待司法釐清相關人等責任後，再思考彈劾失職人員。

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施錦芳、紀惠容指出，本案經調查發現，新竹縣政府辦理豐邑建設股份有限公司位於竹北市莊敬六街「豐采520」建案基地用途容許變更之審議，程序與實體均有重大瑕疵，其核定之回饋機制不僅欠缺依據、基準過時且為個案量身訂作，顯失公允。

施錦芳說明，該案最早為紀惠容接獲當地民眾陳情，調查後發現該案不只有檢調發現有偷工減料的問題，竹北天坑案的建案基地為新竹縣政府所標售，起初明定僅作為「大型商場或旅館興建使用」，縣府卻應開發商陳情，在縣府行政人員、都市計畫專案小組皆不同意下，逕由都委會大會決議放寬作住宅用途。

「廠商知法玩法！」施錦芳批評，廠商明知標售到商業用地，只能做商辦、旅館，卻要變更為住宅用地，還2度進行設計變更，該建照從民國96年地上13層、地下6層的商場，到108年變更為地上35層、地下6層960戶的集合住宅；又在109年，為規避環評，再變更為地上32層、地下6層890戶的集合住宅。

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