南投文化局長林榮森將卸任 續任縣政顧問

南投縣政府文化局長林榮森是書法名家，將歸建中興大學中文系任教。（林榮森提供）

2025/07/28 15:18

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化局長林榮森因個人生涯規劃，8月1日起將歸建中興大學中文系任教，縣長許淑華28日感謝林榮森在縣府服務14年期間展現文化人長才，對推動南投縣各項文化建設工作貢獻良多，將借重其經驗，聘為縣政顧問。

擁有博士學歷的林榮森是知名書法家，為國內各大美展評審委員，曾任彰化縣政府新聞處處長、台中廣播股份有限公司總經理，兼任中興大學中文系助理教授。林榮森14年前到南投縣政府服務，曾擔任縣府社會及勞動處長，接任文化局長後，展現文化人長才，推動許多文化發展工作，如每年選出縣內傑出演藝團隊下鄉巡演，讓各鄉鎮民眾能均衡享有文化薰陶，提升縣內表演藝術氛圍及落實文化平權。

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許淑華表示，林局長服務南投14年來，在地方建設、文化發展等方面，都能看到其戮力以赴身影，對縣內各項文化建設工作及目前籌建中的美術館均盡心盡力，貢獻良多，因個人生涯規劃，將歸建中興大學任教，縣府將聘其為縣政顧問，請其提供建言和想法。至於新任文化局長人選，目前尚未定案，但期待新任局長可以儘速接棒，繼續推動各項文化建設工作。

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