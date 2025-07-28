行政區劃法尚無政院版 立院內政委員會決議內政部一週內提報告

內政部長劉世芳今日請假，由內政部次長吳堂安出席備詢。（記者王藝菘攝）

2025/07/28 15:19

〔記者林欣漢／台北報導〕內政委員會今日繼續審查行政區劃法草案，由於行政院版本尚未送至立法院，今日大體討論立委們踴躍發言後，委員會決議要求內政部於一星期內，針對院版與立委版本草案的差異，並彙整今日出席立委的意見提出報告，送交委員會再行討論。

內政部長劉世芳今日請假，由內政部次長吳堂安出席備詢，吳堂安表示，行政院於今年5月29日及7月1日都有召開審查會議，有做一些修正版本，而政院於2022年6月也召開過審查會，相關立法原則的疑義交由內政部研議，2023年有一個委託專案的研究，去年已經將研究結果送給政院參考，今年內政部的草案也已經報給政院審查完竣，目前政院已經請內政部再檢視條文、酌修立法說明，修好後也送給政院，所以是會有院版的。

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吳堂安指出，院版是以2020年版本為基礎，這次最大的差異是把廣納民眾意見、召開公聽會、公開展覽，把民眾意見放進來，由上而下一定要徵詢下面的意見，由下而上一定要徵詢議會、代表會的同意，才能報上來。內政部會歸納立委們的意見，至於院版是否有修正，他也不能逾越幫政院決定或修改，要請立委們體諒。

會議主席、內政委員會召委牛煦庭最後宣布，請內政部於一星期內彙整立委意見，並提出內政部與立委提案草案對照，送交內政委員會後再安排議程繼續討論。

民進黨立委蘇巧慧表示，這麼重要的法案，應該要有相對應的資訊與圖表，大家逐一檢視和討論，看看哪裡有需要修正或補充，而不是各說各話。民進黨立委王美惠也說，重劃是否對地方、對人民有更好要先思考，尤其行政區劃一改，立刻影響到選舉的人口，還有資源分配的問題，應該要審慎。

國民黨立委許宇甄表示，行政區劃法關乎地方自治、資源分配與人口發展，也影響未來區域治理的基礎結構。區劃法的程序必公開透明，讓民眾有參與感，這樣的決策才能讓人信服，不只要結果合理，過程也要公開透明，強化政策的社會信任與長期穩定。

許宇甄說，過去法制不全，導致行政區劃調整缺乏標準、透明與民意參與，今天只有看到立委所提的版本，行政院尚未提出具體修法的意見，希望內政部能參考委員的想法，盡速提出對應版本，才能讓討論聚焦，回應人民期待。

內政委員會召委牛煦庭。（記者王藝菘攝）

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