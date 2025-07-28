林右昌請辭 國民黨花蓮縣議會黨團籲修補社會裂痕

民進黨秘書長林右昌多次前來花蓮助攻罷傅，今天傳出為失敗負責，已向黨主席賴清德請辭。（資料照）

2025/07/28 14:55

〔記者游太郎／花蓮報導〕民進黨秘書長林右昌在罷免投票前2個月，南下花蓮超過10次助攻罷免立委傅崐萁，今天上午發文指為大罷免失敗負責，並已當面向主席賴清德請辭；國民黨花蓮縣議會黨團表示，這是一種政治承擔，但不是換人就能解決問題，並向賴清德總統喊話，應檢討治理作風，盼傾聽人民的聲音與修補社會裂痕。

林右昌從6月初開始，積極投入助攻花蓮罷團罷傅行動，頻繁到花蓮各大廟宇參拜，花了不少時間推動罷免傅崐萁，但最後全國大罷免行動卻以失敗收場，今天上午傳出已向黨主席賴清德請辭，國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，林右昌過去好幾次南下花蓮督軍、高調動員，將罷免當作「政黨對決」，結果卻是全線潰敗，說明花蓮鄉親清楚分辨是非，拒絕被政黨操作、拒絕政治惡鬥，堅定支持在地深耕、認真問政的立委傅崐萁。

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國民黨團表示，林右昌下台不是問題的終點，而是民進黨整體思維與政府治理邏輯大反省的起點，不是換人就能解決問題，重要的是應該要面對人民不再買單「鬥爭優先、治理失能」，執政黨應該徹底檢討長期以來傲慢的權力姿態、撕裂社會的治理作風。

吳建志說，花蓮鄉親已用選票表明態度，證明政治打壓不會成功，真正的民意無法被扭曲，國民黨將持續守護花蓮，與人民站在一起，堅持理性監督、反對政治報復，也呼籲中央政府放下對立、傾聽民意，重新走回民主與團結的正軌。

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