國軍幹部、裝備不足影響訓練 監院糾正陸軍司令部

監院以國軍幹部、裝備不足影響訓練為由糾正陸軍司令部。圖為義務役基地戰力鑑測紅隼火箭彈實彈射擊。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/07/28 14:47

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今日指出，陸軍司令部辦理一年期義務役士兵基地進訓，發生幹部及裝備不足情事，卻以臨時調撥裝備因應，影響部隊訓練，有檢討改進之必要，本院委員會日前通過監委賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成所提出之調查報告，提案糾正陸軍司令部。

監委賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成調查發現，本案4個步兵營基地進訓前確實缺少72項裝備，且所欠缺之裝備多為車輛及無線電機等常備設備，這些裝備皆為基地進訓所必備，陸軍司令部卻未能因政策變革及早準備完妥，反而於案發後，方由作戰區內各單位緊急臨時調撥以資補救，導致影響部隊訓練，確有檢討改進之必要。

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監委指出，蔡前總統於111年12月27日宣示1年義務役役期較符合未來我國防衛作戰兵力需求，但本案第一批1年期義務役陸軍步兵於113年9月16日進訓基地，距蔡前總統此一重大政策變革宣示時間已逾近2年，時程足以讓陸軍司令部完妥準備所有程序，卻發生幹部及裝備不足情事，陸軍司令部實難卸怠忽之責。

監委強調，陸軍司令部未能於事前防範未然，完妥所有基地進訓準備，事後又於步兵營營長家屬向總統信箱投書，及該營營長向上級反映問題時，陸軍司令部卻未能儘速妥處設法解決，均顯示陸軍內部溝通管道效能、問題應處能力及人員教育訓練等均應深切再予檢討改進。

「基地訓練是使完成訓練之部隊具備執行作戰計畫能力，至為重要，但國軍1年期義務役士兵入伍人數將逐年擴增至數萬人，現有部隊基地數量及訓練容量已明顯不足。」監委認為，陸軍司令部將常備部隊基地訓練週期自114年改為2年1訓，恐將造成義務役士兵於服役期間無法參與基地訓練。

監委續指，陸軍司令部將原於基地內實施的「普測」及「鑑測」改至基地外訓練，亦將使士兵未能接受完整之基地訓練；且各步兵新訓旅領導幹部編現比太低，中、少尉級排長缺員長期未能解決，影響新兵入伍訓練成效，國防部及陸軍司令部均應檢討妥處。

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