監院糾正竹北天坑案 竹縣府回應了

新竹縣長楊文科（前右）今天早上視察台1線替代道路新闢工程進度時，因為監院的糾正案而眉頭深鎖，他私下無奈說，縣府其實一切都依法行政。（記者黃美珠攝）

2025/07/28 14:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對監察委員施錦芳、紀惠容以竹北市「豐采520」建案對公共安全構成實質威脅為由，認定新竹縣政府有重大違失，監院已通過相關糾正案。縣府今天下午回應表示，他們感謝監察院與監委提案指出此案在審議、變更等多項過程出現制度面的闕漏，縣府從始至終秉持依法行政，更重視監察院的糾正，同時建議並懇請內政部國土署協助讓法規層面更為明確，以利地方政府依循！

縣府另用4點進一步說明，強調依法任何公民團體可提陳情意見，供都委會審查，都委會專案小組作成保留的建議，並非結論不予同意，縣府行政人員為都市計畫幕僚單位，無權表達不予同意。用途與回饋方式、時機等，均為都委會大會審議。

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其次，此案歷次復工皆依法規經第3方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才行復工。第三，此案搶險後於今年初復工，同樣歷經第3方專業技師公會鑑定結果，確認搶險完成後，各項監測數據均顯示穩定安全，鄰近道路安全、結構安全、實施復工後之監測計畫、1億元鄰損擔保金均到位無虞。

縣府最後強調，此案建照變更程序均依照中央建築主管機關規定辦理，變更申請符合規定。

縣長楊文科今天早上視察台1線替代道路新闢工程進度時，也因監院的糾正案而眉頭深鎖，他稱，縣府相關作為一切都是依法行政。

竹北豐采520建案讓新竹縣政府被監察院糾正。（記者黃美珠攝）

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