林右昌為大罷免失敗請辭 議員江怡臻酸：抽身選新北市長？

新北市議員江怡臻批評林右昌為請辭背鍋，怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選新北市長。（江宜臻提供）

2025/07/28 14:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨秘書長林右昌今日表態為大罷免失敗請辭下台，引發各界不同解讀，國民黨新北市議員江怡臻批評林右昌為請辭背鍋，但真正該負責的躲去哪了？她大酸林右昌，「怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選新北市長，連道歉都還在算計」。

江怡臻指出，這次「全台大惡罷」的失敗，不應是只有林右昌一個人的事，更不是一句請辭就能交代得了的，林右昌請辭說的輕巧，但大家都知道林右昌根本不是主導者，真正發動這場撕裂台灣、亂鬥民意的，是總統賴清德，主導節奏、下令動員，整個黨機器全面開火；是民進黨的立法院總召柯建銘，出來扛旗號召、把國會議事當戰場；是金主前聯電董事長曹興誠出錢出力、不斷挑撥對立，用金權影響政治。

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江怡臻批評，726大罷免結束，戰犯不見了，結果是替死鬼出來鞠躬下台，這是在演哪一齣？民進黨說這是「公民運動」，那林右昌幹嘛要請辭？既然是公民自己發起，結果是民進黨秘書長來負責，這不是自打臉？

江怡臻指出，林右昌今天還強調，昨天就向賴清德當面請辭了，這次請辭是為這次大惡罷失敗負責？還是已經規劃請辭後，要繼續幫自己鋪路選新北？怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選市長，連道歉都還在算計。

江怡臻補充，民眾要的是一個願意扛責任、有肩膀的執政黨，而不是推來推去、演戲給人民看的政治騙局。

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