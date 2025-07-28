為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林右昌為大罷免失敗請辭 議員江怡臻酸：抽身選新北市長？

    新北市議員江怡臻批評林右昌為請辭背鍋，怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選新北市長。（江宜臻提供）

    新北市議員江怡臻批評林右昌為請辭背鍋，怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選新北市長。（江宜臻提供）

    2025/07/28 14:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨秘書長林右昌今日表態為大罷免失敗請辭下台，引發各界不同解讀，國民黨新北市議員江怡臻批評林右昌為請辭背鍋，但真正該負責的躲去哪了？她大酸林右昌，「怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選新北市長，連道歉都還在算計」。

    江怡臻指出，這次「全台大惡罷」的失敗，不應是只有林右昌一個人的事，更不是一句請辭就能交代得了的，林右昌請辭說的輕巧，但大家都知道林右昌根本不是主導者，真正發動這場撕裂台灣、亂鬥民意的，是總統賴清德，主導節奏、下令動員，整個黨機器全面開火；是民進黨的立法院總召柯建銘，出來扛旗號召、把國會議事當戰場；是金主前聯電董事長曹興誠出錢出力、不斷挑撥對立，用金權影響政治。

    江怡臻批評，726大罷免結束，戰犯不見了，結果是替死鬼出來鞠躬下台，這是在演哪一齣？民進黨說這是「公民運動」，那林右昌幹嘛要請辭？既然是公民自己發起，結果是民進黨秘書長來負責，這不是自打臉？

    江怡臻指出，林右昌今天還強調，昨天就向賴清德當面請辭了，這次請辭是為這次大惡罷失敗負責？還是已經規劃請辭後，要繼續幫自己鋪路選新北？怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選市長，連道歉都還在算計。

    江怡臻補充，民眾要的是一個願意扛責任、有肩膀的執政黨，而不是推來推去、演戲給人民看的政治騙局。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播