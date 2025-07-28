大罷免完甚麼都沒變？ 謝知橋反嗆：看守所多了偽造文書的人

國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲。（資料照）

2025/07/28 14:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波罷免投票於26日落幕，針對國民黨24席立委與新竹市長高虹安的罷免案全數未過。不過，外界對於726大罷免行動的後續影響有不同解讀，有人甚至認為「甚麼都沒變」。對此，作家謝知橋直言：「看守所裡面多了一些偽造文書的人啊」。

謝知橋昨（27）日在「Threads」發文指出，有藍白陣營支持者質疑罷免無效，稱「花那麼多時間搞罷免結果還不是什麼都沒變，笑死」，他則反嗆，「什麼都沒變？沒有吧，看守所裡面多了一些偽造文書的人啊」。

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事實上，國民黨在推動罷免行動的過程中，接連爆出連署涉造假、幽靈人口等爭議。截至目前，全台遭檢方起訴人數已達100人，檢調至少搜索20處國民黨地方黨部、約談242人，並已有23人遭裁定羈押，包含中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲。

此外，多家國際媒體將此次罷免案的結果解讀為「親中派的勝利」引發部分民眾反彈，強調「不同意罷免不代表親中」。對此，謝知橋諷刺地說「其實也不用聲嘶力竭地說自己『不同意罷免不等於親中』，全世界的媒體報導都寫你親中，中國甚至發來賀電呢」。

4月17日國民黨主席朱立倫（中）號召所有黨公職到北檢前，聲援涉造假罷綠委連署書而被檢調約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等人。（資料照）

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