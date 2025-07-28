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    726罷免受挫！綠基層：挺罷、反罷仇恨動員 中間選民疲乏了

    726大罷免失利，民進黨南投基層認為，首波罷免雙方仇恨動員，導致中間選民疲乏，最終結果未如預期。圖為罷團在集集車站宣傳罷免行動。（圖由「去游除垢」罷團提供）

    726大罷免失利，民進黨南投基層認為，首波罷免雙方仇恨動員，導致中間選民疲乏，最終結果未如預期。圖為罷團在集集車站宣傳罷免行動。（圖由「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/28 13:49

    〔記者劉濱銓／南投報導〕726大罷免遭遇挫敗，南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，民進黨前集集鎮長陳紀衡認為，首波罷免運動挺罷、反罷仇恨動員，讓中間選民疲乏，最終結果令公民團體洩氣，但他想提醒公民團體的是，這場仗本來就不是因勝算高才投入，而是為了國家與是非公理而戰。

    陳紀衡表示，卸下鎮長職務後，他只是民進黨的基層黨員，同時擔任立委的選民服務工作，面對726的結果，他也必須反求諸己，更加謙卑面對民意，此次罷免游顥在集集的選區，他也見證許多民眾願意站出來具名連署，罷免能走到二階連署，進入三階投票，這樣的公民運動在南投已是重大里程碑。

    陳說，藍白以總統大選規格投入反罷，但仍有7個選區同意票達到門檻，近半國民黨立委不同意票比當選得票衰退超過4％，代表民眾不滿國民黨在立法院的作為，但也不想給民進黨完全執政的機會，民進黨必須謙卑面對這個結果。

    他指出，首波大罷免正、反兩極化對立，雙方彼此仇恨動員，沒有感動到中間選民，反而讓溫和的中間選民感到厭惡、疲乏，使得在原本藍委的地盤，形成罷免全盤皆墨。

    接下來到823的南投罷免投票，罷團應回到原本的初衷，讓「罷免是愛」的論述，喚回中間選民的心，緩解仇恨對立，才不會讓中國看到台灣社會撕裂而稱心如意。

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