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    大罷免失利 曹興誠示警：將預見台灣「四人幫」崛起

    曹興誠今在臉書表示，這次大罷免失敗所造成的結果，未來可以預見台灣「四人幫」的崛起。（資料照）

    曹興誠今在臉書表示，這次大罷免失敗所造成的結果，未來可以預見台灣「四人幫」的崛起。（資料照）

    2025/07/28 13:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726首波大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠今（28日）在臉書表示，這次大罷免失敗所造成的結果，未來我們可以預見台灣「四人幫」的崛起。

    曹興誠表示，毛澤東發動「文革」時，支持利用了「四人幫」（王洪文、張春橋、江青和姚文元），他們煽動了無數的中、大學生成為「紅衛兵」，以「革命無罪、造反有理」、「破四舊」、「砸爛牛鬼蛇神」等口號，對無數個人和家庭進行無法無天的迫害，連其國家主席劉少奇都被折磨至死。

    直到1976年毛澤東死亡，四人幫旋即被捕，以後全部死於獄中。紅衛兵則在被利用完後，都被騙到鄉下種田挑糞，輟學務農。

    曹興誠認為，這次大罷免功敗垂成以後，可以預見台灣興起了以傅崐萁為首的「四人幫」，傅崐萁為首，他的名言是：「逆我者亡、順我者昌」；其次是徐巧芯，他的名言是：「佛擋殺佛、血流成河」，第三位是黃國昌，他的理念是：「原則是屁，拿我怎樣」。最後一位是館長，他的幹話是：「我愛中國，X你XX」。

    曹興誠直言，毛澤東的四人幫，讓中國生靈塗炭，陷入「十年浩劫」，這次由王滬寧（中國共產黨中央政治局常委、政協主席）操控出來的台灣四人幫，會給台灣帶來怎樣的禍害，請大家拭目以待。

    曹興誠點名，大罷免失利後可以預見台灣將興起「四人幫」，依序為傅崐萁、徐巧芯、黃國昌、館長陳之漢。（合成圖）

    曹興誠點名，大罷免失利後可以預見台灣將興起「四人幫」，依序為傅崐萁、徐巧芯、黃國昌、館長陳之漢。（合成圖）

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