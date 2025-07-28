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    盧秀燕點名感謝民眾黨 江和樹：盧市長太客氣了

    台中市長盧秀燕感謝民眾黨在此次罷免的幫忙，江和樹表示，藍白2026年和2028年更要好好合作，目標是2028年政黨輪替。（江和樹提供）

    台中市長盧秀燕感謝民眾黨在此次罷免的幫忙，江和樹表示，藍白2026年和2028年更要好好合作，目標是2028年政黨輪替。（江和樹提供）

    2025/07/28 13:31

    〔記者陳建志／台中報導〕726全國首波大罷免果一面倒，台中市長盧秀燕昨天特地感謝民眾黨幫忙，喊話「沒有你們，我們做不到」，實戰成果凸顯「藍白合」重要；民眾黨台中市議員江和樹今天（28日）表示，「盧市長太客氣了」，強調藍白2026年和2028年更要好好合作，目標是2028年政黨輪替，也喊話民進黨政府能苦民所苦，趕快普發1萬元，賴清德總統也能展現高度，不要再搞罷免惡鬥。

    江和樹今天表示，「盧市長太客氣了」，這不是國民黨和民眾黨的事，這是全國人民的事，強調現在最重要的就是團結，2026和2028更要好好合作，目標是2028政黨輪替，並肩作戰打敗民進黨，讓台灣回歸正軌，民進黨好好檢討。

    江和樹表示，這次的大罷免不論是藍白，還是中間選民都很討厭，今天有民調就顯示有8成選民是認同這次的投票結果，如果真的做不好4年後不選他就好，現在搞這種大罷免是這些立委真的做得不好嗎？還是其實只是政黨惡鬥對決。

    江和樹表示，現在老百姓苦哈哈，希望普發1萬塊能趕快發下來，以低收民眾來說，一戶如果有5人就有5萬元，這對民進黨來說或許沒什麼，但對於老百姓來說卻是一筆救急的錢，希望政府可以思考，為什麼這次會大失敗，這樣才可以改變社會，也希望賴清德總統能展現總統的高度，不要再搞罷免惡鬥，相信百姓也希望你可以改變，讓社會能更和諧。#

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