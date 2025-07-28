為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因應大矽谷等計畫 苗縣府調整工商發展處及農業處3科業務

    苗栗縣政府因應大矽谷等計畫，工商發展處及農業處調整3個科業務，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府因應大矽谷等計畫，工商發展處及農業處調整3個科業務，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    2025/07/28 13:35

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為因應大矽谷計畫等產業園區推動，以及林業資源整合，今（28）日公布工商發展處新成立「開發科」，由農業處自然生態保育科長林俊吉接任、「產業發展科」更名為「國土計畫科」，由原產業發展科長蘇櫻莉接任；農業處「林務科」及「自然生態保育科」整併為「林務自然保育科」，由原林務科長張葦接任，新成立單位及業務調整均自8月1日正式運作。

    苗縣府指出，因應產業缺地問題，持續辦理「大矽谷推動方案」，於竹南、頭份及後龍地區規劃「竹南科東產業園區」、「擴大竹南科學園區」、「頭份交流道附近產業園區」及「後龍產業園區」等4處園區，以增加產業用地供給，解決產業缺地問題，為加速產業園區開發進程，工商發展處新成立「開發科」，辦理產業園區規劃、開發工程，以及土地開發完成後之招商、廠房興築與園區管理等事項，優化苗縣投資環境。

    後續氫能產業專區、地熱發電等促參案，以及頭份市建國花市及中山市場促參案；現行都市危險老舊建築物重建以及內政部研擬中的老屋延壽計畫，均由開發科統籌事權。

    苗縣府表示，因應現行區域計畫制度逐步轉軌為國土計畫制度，工商發展處「產業發展科」更名為「國土計畫科」，辦理「國土計畫通盤檢討」、「鄉村地區整體規劃案（含聚落規劃）」及「農業發展地區及城鄉發展地區之使用許可審議」等業務。

    至於農業處「林務科」及「自然生態保育科」則整併為「林務自然保育科」，持續與中央及各鄉鎮市公所、在地社區及民間團體等單位合作，推動林業資源合理利用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播