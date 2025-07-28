因應大矽谷等計畫 苗縣府調整工商發展處及農業處3科業務

苗栗縣政府因應大矽谷等計畫，工商發展處及農業處調整3個科業務，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

2025/07/28 13:35

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為因應大矽谷計畫等產業園區推動，以及林業資源整合，今（28）日公布工商發展處新成立「開發科」，由農業處自然生態保育科長林俊吉接任、「產業發展科」更名為「國土計畫科」，由原產業發展科長蘇櫻莉接任；農業處「林務科」及「自然生態保育科」整併為「林務自然保育科」，由原林務科長張葦接任，新成立單位及業務調整均自8月1日正式運作。

苗縣府指出，因應產業缺地問題，持續辦理「大矽谷推動方案」，於竹南、頭份及後龍地區規劃「竹南科東產業園區」、「擴大竹南科學園區」、「頭份交流道附近產業園區」及「後龍產業園區」等4處園區，以增加產業用地供給，解決產業缺地問題，為加速產業園區開發進程，工商發展處新成立「開發科」，辦理產業園區規劃、開發工程，以及土地開發完成後之招商、廠房興築與園區管理等事項，優化苗縣投資環境。

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後續氫能產業專區、地熱發電等促參案，以及頭份市建國花市及中山市場促參案；現行都市危險老舊建築物重建以及內政部研擬中的老屋延壽計畫，均由開發科統籌事權。

苗縣府表示，因應現行區域計畫制度逐步轉軌為國土計畫制度，工商發展處「產業發展科」更名為「國土計畫科」，辦理「國土計畫通盤檢討」、「鄉村地區整體規劃案（含聚落規劃）」及「農業發展地區及城鄉發展地區之使用許可審議」等業務。

至於農業處「林務科」及「自然生態保育科」則整併為「林務自然保育科」，持續與中央及各鄉鎮市公所、在地社區及民間團體等單位合作，推動林業資源合理利用。

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