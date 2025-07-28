對普發現金特別條例提覆議？ 吳思瑤：尊重政院決定

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/07/28 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，「普發現金」議題被評為關鍵影響因素之一。在野黨揚言，若行政院針對攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」提覆議，絕對否決。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，尊重行政院最終決定，民進黨團支持行政院提出覆議與否的決定。

立院11日通過國民黨團所提出的紓困特別條例，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但並未納入撥補台電1千億元。行政院22日已收到立院函文，研議內容後會依憲法規範及精神採取下一步作為。

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對於在野黨揚言若行政院提覆議絕對否決。吳思瑤今於立院受訪指出，「尊重行政院最終決定」，而31日為是否提覆議的最後期限，民進黨團會支持行政院提出覆議與否的決定。

吳思瑤強調，憲法原則不會因為一場民主選舉（726罷免投票）的結果而打折，尊重行政院最後的判斷，但如果動輒用立法權增加政府預算支出，甚至舉債發現金，這樣的作法若成為常態，要去思考這對國家財政造成的負擔。

吳思瑤說，還有幾天的時間，相信行政院會作出妥適決定，就算最後提出覆議，也是合法、合憲的程序，至於立院是否接受、結果如何，執政團隊要去面對。

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