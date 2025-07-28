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    感謝曹興誠！「All罷馬」民主接棒 打造精準罷免馬文君新模式

    「All罷馬」志工團秀出二階連署補件的收件、預期、加強圖表，表示透過數據分析，再動員補強較弱村里的家訪、站點，表示三階將讓數據參戰。（「All罷馬」志工團提供）

    「All罷馬」志工團秀出二階連署補件的收件、預期、加強圖表，表示透過數據分析，再動員補強較弱村里的家訪、站點，表示三階將讓數據參戰。（「All罷馬」志工團提供）

    2025/07/28 13:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「823」戰隊之一的南投「All罷馬」罷免馬文君志工團，今天秀出7歲孩子的手舉牌，感謝曹董點燃的民主之火，已種下更多火種，罷馬志工強調，將結合數據分析和動員，啟動投票意向問卷，請鄉親用1分鐘填寫投票傾向，幫助志工團隊掌握熱區與冷區，補強較弱村里的動員，打造精準罷免新模式。

    「All罷馬」罷免馬文君志工團今天召開記者會，領銜人曾郁凱表示，對「726」的失敗雖感到惋惜與遺憾，但「823」罷免馬文君的志工團隊不容沮喪，將接下民主行動的下一棒，團隊在剩下20多天的時間，希望在沒有地方政治組織、沒有經費的環境下，能讓「數據」參戰，補足其他條件的不足。

    「All罷馬」發言人Kate指出，該罷團有很專業的數據統整和分析的志工，二階收連署書時，就是透過數據分析，克服山城縣市地域破碎、交通不便等限制，以村里為單位分析票倉、預測投票率，協助各路口、站點與宣講策略的配置，精準擊破罷免冷區。

    三階已推出「投票意向問卷系統」，號召鄉親用1分鐘填寫投票傾向，幫助志工掌握熱區與冷區，補強宣傳薄弱的村里，強化罷免能量。填寫問卷後，可進一步加入「各鄉鎮罷免支援社群」，即時掌握最新投票熱區、協調人力物資，形成資訊流通與行動即刻反饋的新網絡。

    Kate也代表所有志工感謝曹興誠董事長，其付出在南投產生很大的影響力，並秀出7歲小朋友在護國大遶境前自製的手舉牌照片，強調曹董點燃的民主之火，823讓它燎原全南投。

    「All罷馬」志工團請鄉親上線告訴志工團自己的投票傾向（「All罷馬」志工團提供）

    「All罷馬」志工團請鄉親上線告訴志工團自己的投票傾向（「All罷馬」志工團提供）

    「All罷馬」志工團秀出支持者的貼文和其7歲孩子自製的是手舉牌，強調曹董點燃的民主之火，對南投幫助和影響很大，已種下更多火種。（「All罷馬」志工團提供）

    「All罷馬」志工團秀出支持者的貼文和其7歲孩子自製的是手舉牌，強調曹董點燃的民主之火，對南投幫助和影響很大，已種下更多火種。（「All罷馬」志工團提供）

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