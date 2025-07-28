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    關稅掀牌＋內閣改組？ 政院宣布：明天經發會停開

    行政院經濟發展委員會今年第二場顧問會議原本預計明（29）日登場，不過，行政院今（28）日臨時決定明天不開經發會顧問會議。（資料照）

    行政院經濟發展委員會今年第二場顧問會議原本預計明（29）日登場，不過，行政院今（28）日臨時決定明天不開經發會顧問會議。（資料照）

    2025/07/28 12:17

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會今年第2場顧問會議原本預計明（29）日登場，不過，由於大罷免結果不如預期，外界對於內閣改組的聲音不斷，加上美國對台關稅本週就要揭曉，行政院今（28）日臨時決定明天停開經發會。

    行政院發言人李慧芝今（28）日表示，因考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，因此行政院卓榮泰院長指示，後續會議將待關稅談判有進一步結果後，再行擇期通知舉行，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。

    經發會被視為行政院長卓榮泰重要的政績之一，共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，22日已由「創新經濟組」打頭陣，召開今年第一場顧問會議，預計明天召開「包容成長」組、8月5日召開「均衡台灣」組。而行政院原規劃每場經發會顧問會議前，都要安排共同召集人「吹風」、向媒體說明會議的議案，相關安排至25日都未有變動，不過，今天卻突然表示會議停開。

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