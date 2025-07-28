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    面對823罷免戰役 吳思瑤：「五一戰隊」集中火力協助

    面對7席國民黨立委的被罷免案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，民進黨必須扛起更大的責任。（記者謝君臨攝）

    面對7席國民黨立委的被罷免案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，民進黨必須扛起更大的責任。（記者謝君臨攝）

    2025/07/28 12:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，面對後續823仍有7席國民黨立委的被罷免案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，民進黨必然也必須要扛起更大的責任。他今早除了和黨團總召柯建銘、書記長陳培瑜通電話，也已邀約同黨立委羅美玲、何欣純、蘇巧慧等，民進黨團希望能夠更積極、及早安排對於這7個選區必要的協助。

    「不會讓罷團孤單作戰」

    吳思瑤指出，對於726的投票結果，確實會有很多究責及檢討的聲音，民進黨虛心面對每一個意見和聲音，「本來做不好，就笑罵由人嘛，那子彈一定會飛一陣子，我們要挺得住。」面對823戰役，民進黨不會落下任何罷團、公民，讓他們孤單作戰，「在823這一戰，我們還是要全力以赴。」

    吳思瑤說，823罷免投票，國民黨有楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒等3席立委在台中，馬文君、游顥2席立委在南投、1席羅明才在新北，1席林思銘在新竹，民進黨團希望能夠更積極的、更早安排必要的協助。他提及，中台灣的部分，民進黨團要幫助羅美玲、何欣純、蔡其昌等立委，讓「五一戰隊」的力量，能夠更集中。

    吳思瑤表示，這次726罷免投票有24區，幅員很廣，且都是在國民黨的優勢選區，更是他們執政的縣市，可謂其「雙主場」，所以在對方的「雙主場」打仗，尤其罷免的門檻和難度相較於一般選舉更高，要挑戰成功，其實相對困難。

    吳思瑤指出，726因幅員廣闊，每一區要支援的很多，823相對可以更加集中火力，民進黨可以調配資源，有效集中力量，相信黨中央會有進一步的規劃，但是民進黨團的五一戰隊，在立院問政之餘，只要行有餘力，絕對會比積極更積極的去幫助未來的這7個選區。

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