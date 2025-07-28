六大親中法案恐搭藍白列車闖關 學者：除非盧秀燕不想選總統了

大罷免失利，朝小野大的國會版圖不變，中配入籍年限6年改4年等六大親中法案，未來可能再度闖關。（資料照）

2025/07/28 12:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免失利，朝小野大的國會版圖不變，中配入籍年限6年改4年等六大親中法案，未來可能搭上藍白失速列車三讀闖關。學者今受訪分析，若國民黨繼續走「傅崐萁路線」，要通過高度爭議親中法案，將影響明年縣市長選舉，流失大量中間選民，除非盧秀燕、朱立倫都不想選總統了。

經濟民主連合智庫曾盤點立法院六大親中法案，包括「衛星廣播電視法修正草案」，讓因違規撤照的中天重新上架，並改為永久執照，架空NCC；「兩岸人民關係條例第17條修正草案」降低中配取得台灣身分證門檻，年限從6年降至4年；「兩岸條例第67條修正草案」，取消中國人繼承台灣財產最高200萬元的限制。

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經民連還質疑，國民黨立委所提「兩岸人民關係條例第29條修正草案」，立法理由稱「兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態」，要將台灣與中國變成內戰關係；「國家安全戰略法草案」架空、剝奪總統國安大政方針決策權；「離島建設條例修正草案」將金馬離島列為自貿區與中國融合發展示範區接軌。

台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，這次罷免結果不是「反共抗中」的失敗，而是國民黨訴求「民主制衡」的成功。目前這些法案躺在立法院不敢動，雖然國民黨大勝，但這次500多萬人投票，佔全台1700萬選民的3分之1，這些都是藍營的優勢選區，投票結果不代表國民黨所提法案或傅崐萁種種作為都是對的。

陳世民談及，國民黨應警惕過去一年半的「傅崐萁路線」不應該再延續，明年底就要縣市長選舉，地方選舉是單一選區制，應該走中間路線，若繼續強推高度爭議法案，很難爭取中間選民認同。

陳世民分析，這次不是傅崐萁路線的成功，也不是替傅崐萁路線背書，國民黨應走回「正常藍」中間路線，對於一堆令人質疑的法案，應該非常謹慎，不能再強推。國民黨若要硬推，將影響明年地方選舉、2028總統大選，當然這還要看未來誰當國民黨主席。

「要選總統的，不應強推中配6改4法案」陳世民說，這次罷免有讓國民黨立委嚇到，應該不會再讓傅崐萁主導強推法案，如果仍要強推中配6改4，就算多了幾萬張中配選票，「洗人口」效果也是幾年後才會顯現，但會流失中間選民支持，罷免團體一定會出來抗議反對。

他研判，「兩岸內戰關係尚未結束」相關修法，更是具有高度爭議，須相當謹慎。民眾黨立委陳昭姿重新講「綠白合」，相信藍白在罷免後，可能不敢硬推爭議法案，不然再2年半要總統大選，除非盧秀燕、朱立倫都不想選總統了。

經民連智庫召集人賴中強（前排中）等人七月初召開記者會，訴求罷免舔共立委、拒絕媚共法案。（資料照）

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