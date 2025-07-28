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    侯友宜：財劃法通過後 三大方向全力推動基礎建設與社福照顧

    新北市長侯友宜今（28）日就財劃法回應，指新北市幅員遼闊，各地區基礎建設迫切需要經費支持，市府已事先規劃財劃法通過後的資源運用方向，將優先投入三大重點領域，包含基層建設、交通建設、社會福利等。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（28）日就財劃法回應，指新北市幅員遼闊，各地區基礎建設迫切需要經費支持，市府已事先規劃財劃法通過後的資源運用方向，將優先投入三大重點領域，包含基層建設、交通建設、社會福利等。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/28 12:00

    〔記者羅國嘉／新北報導〕面對首波罷免案全數遭否決，國民黨智庫副執行長凌濤表示，總統賴清德應正視民意，停止對財政收支劃分法（財劃法）等重要法案釋憲與附議，應儘速放行。新北市長侯友宜今（28）日也就財劃法回應，指新北市幅員遼闊，各地區基礎建設迫切需要經費支持，市府已事先規劃財劃法通過後的資源運用方向，將優先投入三大重點領域，包含基層建設、交通建設、社會福利等。

    侯友宜指出，因為財劃法一直都還沒有下來，但在前段時間市府已經規劃好財劃法應用方向，像是第一是強化基層建設，包括改善路平、增設照明、清疏水溝、環境衛生等基本民生工程，呼應里長與基層民眾長期以來的訴求；第二是推動重大交通與重大建設；第三則是擴大社會福利，特別是針對弱勢族群的照顧與支持。等財劃法下來，會全力把它做好。

    另外針對大罷免結束，侯友宜表示，這次的大罷免不管是在仇恨、社會動員所消耗的成本，讓整個社會撕裂了，讓民心沒有辦法安定，其實要快速的修補，除了要學會放下以外，最主要的就是希望把人民最關心的民生、經濟、建設還有老的長照、小的托育，全力的衝刺讓民眾要的做得好最重要，所以目標一致讓台灣更好。

    侯友宜也說，「這次選票已經來告訴我們一個答案，我們肯定認真努力的立委，不希望整個社會因為內耗，在原地踏步，我們更需要攜手往前走的力量，人民在過苦日子的同時，要攜手合作，大家一起團結，這就有賴總統的一個智慧的選擇跟判斷，所以期待大家回歸到理性，讓社會能夠平靜，來共同努力往前走。」

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