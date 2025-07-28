宜蘭縣農會、三星農會新任總幹事出爐 李長珊與黃存誠脫穎而出

宜蘭縣農會新任總幹事遴聘結果出爐，由縣府農業處科長李長珊脫穎而出。（圖由李長珊提供）

2025/07/28 11:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣農會及三星地區農會今天（28日）同步召開理事會，遴聘新任總幹事，分別由宜蘭縣政府農業處農業產銷科長李長珊、宜縣養鴨生產合作社經理黃存誠脫穎而出。

宜蘭縣各級農會今年3月起陸續選出新任3巨頭，其中五連霸的縣農會總幹事陳誌銘，以健康因素為由提前退休，三星農會時任總幹事李智遠喪失理事會主導權自請離職，2個農會總幹事出缺，必須辦理第二輪遴聘。

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縣農會總幹事遴聘有縣府科長李長珊、礁溪鄉農會推廣部四健指導員黃慧家、前縣府工旅處長陳長偉登記候聘，15席理事今天投票結果，李長珊得到8票，黃慧家7票，由李長珊勝出。

三星農會方面，有黃存誠、前總幹事李智遠、三星農會辦事員陳家寧登記候聘，由9席理事投票，黃存誠拿到8票，李智遠1票，黃存誠取得壓倒性票數，為農會選舉延長賽劃下句點。

李長珊今年55歲，擔任公職超過32年，她將辦理退休再走馬上任。40歲的黃存誠說，接任新職後會全力以赴，照顧三星及大同鄉農民的權益。

三星農會新任總幹事黃存誠。（圖由黃存誠提供）

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