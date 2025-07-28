竹北「天坑案」威脅公共安全！監院糾正新竹縣府

監察委員施錦芳。（記者羅沛德攝）

2025/07/28 11:25

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案因「天坑」事件停工迄今，新竹縣長楊文科等縣府官員相繼遭檢方起訴，監察院本月3日通過監委施錦芳、紀惠容所提調查報告及糾正案，認定新竹縣政府在處理該建案之都市計畫變更、施工管理、公安維護及建照變更審核等多個環節，均存在嚴重瑕疵，損及政府公信、市場公平性，更對公共安全構成實質威脅，核有重大違失。

施錦芳、紀惠容今日召開記者會指出，本案經調查發現，新竹縣政府辦理豐邑建設股份有限公司位於竹北市莊敬六街「豐采520」建案基地用途容許變更之審議，程序與實體均有重大瑕疵，其核定之回饋機制不僅欠缺依據、基準過時且為個案量身訂作，顯失公允。

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監委續指，該府於建案施工期間，周邊道路連續發生5次坍塌事件，卻未能落實監督管理職責，澈查事故原因；在承造商未按圖施作地下工程所肇生之結構安全風險，以及相關安全與損鄰疑慮未獲釐清前，即率予同意復工。

監委調查亦發現，該建案歷經二次重大設計變更，計畫內容已有實質鉅變，形同另一新開發計畫，該府卻仍率予適用96年舊有建造執照，致建築期限延長達16年，未能審慎衡酌相關函釋於此特殊個案適用之妥適性，易滋生規避新法規之疑慮，亦有礙建築管理與時俱進。

糾正文強調，縣府標售後放寬用途限制，在都市計畫審議程序與實體均有重大瑕疵、施工監督管理機制失能，公安維護嚴重怠失，「豐采520」建案，施工期間10個月內其周邊道路竟發生5次坍塌危害公共安全，該府未釐清連續坍塌之原因，草率同意復工，直至檢察機關偵辦始揭露承造商未按圖施工之重大缺失，足證該府監督管理機制已然失能，顯有嚴重怠失。

監察院強調，由於上述制度面與執行面之闕漏，除正式糾正新竹縣政府，並將函請行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。另，就內政部87年7月2日台內營字第8772186號函釋於此類案件之適用妥適性，亦已移請內政部通盤審慎檢討評估，以杜絕類似爭議再次發生。

監察委員施錦芳（左）、紀惠容（右）今日針對新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案審議與監督提案糾正並舉行記者會。（記者羅沛德攝）

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