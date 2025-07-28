為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹北「天坑案」威脅公共安全！監院糾正新竹縣府

    監察委員施錦芳。（記者羅沛德攝）

    監察委員施錦芳。（記者羅沛德攝）

    2025/07/28 11:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案因「天坑」事件停工迄今，新竹縣長楊文科等縣府官員相繼遭檢方起訴，監察院本月3日通過監委施錦芳、紀惠容所提調查報告及糾正案，認定新竹縣政府在處理該建案之都市計畫變更、施工管理、公安維護及建照變更審核等多個環節，均存在嚴重瑕疵，損及政府公信、市場公平性，更對公共安全構成實質威脅，核有重大違失。

    施錦芳、紀惠容今日召開記者會指出，本案經調查發現，新竹縣政府辦理豐邑建設股份有限公司位於竹北市莊敬六街「豐采520」建案基地用途容許變更之審議，程序與實體均有重大瑕疵，其核定之回饋機制不僅欠缺依據、基準過時且為個案量身訂作，顯失公允。

    監委續指，該府於建案施工期間，周邊道路連續發生5次坍塌事件，卻未能落實監督管理職責，澈查事故原因；在承造商未按圖施作地下工程所肇生之結構安全風險，以及相關安全與損鄰疑慮未獲釐清前，即率予同意復工。

    監委調查亦發現，該建案歷經二次重大設計變更，計畫內容已有實質鉅變，形同另一新開發計畫，該府卻仍率予適用96年舊有建造執照，致建築期限延長達16年，未能審慎衡酌相關函釋於此特殊個案適用之妥適性，易滋生規避新法規之疑慮，亦有礙建築管理與時俱進。

    糾正文強調，縣府標售後放寬用途限制，在都市計畫審議程序與實體均有重大瑕疵、施工監督管理機制失能，公安維護嚴重怠失，「豐采520」建案，施工期間10個月內其周邊道路竟發生5次坍塌危害公共安全，該府未釐清連續坍塌之原因，草率同意復工，直至檢察機關偵辦始揭露承造商未按圖施工之重大缺失，足證該府監督管理機制已然失能，顯有嚴重怠失。

    監察院強調，由於上述制度面與執行面之闕漏，除正式糾正新竹縣政府，並將函請行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。另，就內政部87年7月2日台內營字第8772186號函釋於此類案件之適用妥適性，亦已移請內政部通盤審慎檢討評估，以杜絕類似爭議再次發生。

    監察委員施錦芳（左）、紀惠容（右）今日針對新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案審議與監督提案糾正並舉行記者會。（記者羅沛德攝）

    監察委員施錦芳（左）、紀惠容（右）今日針對新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案審議與監督提案糾正並舉行記者會。（記者羅沛德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播