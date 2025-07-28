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    中3罷團分進合擊！志工：726後遇到鼓勵變多了

    「中三拒瓔」罷團志工在潭子區站路口，宣傳同意免立委楊瓊瓔。（罷團提供）

    「中三拒瓔」罷團志工在潭子區站路口，宣傳同意免立委楊瓊瓔。（罷團提供）

    2025/07/28 11:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區罷團目標一致，但想法不同，目前分成「中三拒瓔」及「希望無瓊」2組人馬，分別由發言人Connie及領銜人紀崑江帶領，持續進行罷免國民黨立委楊瓊瓔的活動，726大罷免失敗，但2組人馬都不放棄，今天上午志工分別到潭子及神岡區站路口宣傳同意罷免，志工表示，726以後，出攤遇到民眾的鼓勵變多了。

    「中三拒瓔」志工今天上午8點就到潭子區中山路與雅潭路口舉牌，宣傳同意罷免國民黨立委楊瓊瓔，下午5點並會到神岡區中山路與大富路口，晚上7點半則到潭子區勝利夜市。

    「中三拒瓔」發言人Connie表示，目前罷團有討論要採取更貼近民眾的方式來宣傳，用藍白網軍的模式來應對他們，然後更貼近一般長輩選民，傳遞訊息。

    「希望無瓊」的紀崑江表示，志工今天上午到神岡交流道附近的中山路站路口，宣傳同意罷免；下午則會前往社口郵局前持續宣傳。

    志工表示，自從726以後，出攤遇到民眾的鼓勵變多了，強調「黑暗總會過去，日頭一出猶原是好天氣」，大家先好好休息，然後全力支援823戰區。

    「中三拒瓔」罷團志工在潭子區站路口，志工表示，726以後出攤遇到民眾的鼓勵變多了。（罷團提供）

    「中三拒瓔」罷團志工在潭子區站路口，志工表示，726以後出攤遇到民眾的鼓勵變多了。（罷團提供）

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