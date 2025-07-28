民團憂親中法案復辟 吳思瑤：在野經民意洗禮應做出調整

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，包括縮短中配入籍年限等會傷及國安的法案，相信在野黨在民意的再次洗禮下，必然也應該做出調整。（記者謝君臨攝）

2025/07/28 11:22

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免失利，國會朝小野大的版圖依舊，民團提醒，要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，包括中配入籍年限、離島建設條例，或是國家安全戰略法等，這些會傷及國安、會傷及台灣主權的法案，相信在野黨在民意的再次洗禮下，必然也應該做出調整。

對於行政、立法兩院互動，以及立院朝野黨團未來的運作狀況，吳思瑤指出，希望行政部門要能夠多端出政策好球，端出具有高度社會正當性的民生議案，擱置政治議題，相信這會是國會能夠在政黨之間能夠進行進一步的合作，甚至在726投票之後，能夠尋求和解的一些契機。「我們會不斷地遞出橄欖枝。」

請繼續往下閱讀...

不過，吳思瑤也強調，對於社會有高度疑義的，譬如說過度親中的法案，中配入籍的年限、離島建設條例，或是國家安全戰略法等，這些會傷及國安，會傷及台灣主權的法案，在野黨在這次民意的再次洗禮之下，必然也應該做出調整。726之後，我們非常懇切地希望用合作來取代對抗，讓立院能夠有好的立法品質。

有關中配入籍年限，國民黨立委過去一年數度提案將中配取得我國身分證的年限從6年縮短為4年，引發修法替中國洗人口等批評聲浪。對此，有民進黨立委提案主張中配申請台灣身分證應放棄原有國籍，也有提案認為中國人民入籍應宣誓效忠台灣。另有民團主張，中國人就是外國人，入籍年限應由6年改為8年。

離島建設條例部分，由國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提案修法，引發爭議。民團指出，該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路，更對台灣的國家安全、台美關係、健保量能及民生經濟等帶來六大衝擊。

國家安全戰略法草案，由國民黨立委陳永康提出，民團痛批，國民黨企圖剝奪總統國安職權，架空國家安全會議，讓立院染指國安決策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法