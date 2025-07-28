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    提大罷免失敗4點觀察 黃暐瀚：民進黨若不改變很可能繼續輸

    黃暐瀚今提到，此次「大罷免大失敗」有4點可觀察，他也提醒民進黨，若不願改變做法、尋求解決之道，民進黨之後很可能還要繼續輸。（資料照）

    黃暐瀚今提到，此次「大罷免大失敗」有4點可觀察，他也提醒民進黨，若不願改變做法、尋求解決之道，民進黨之後很可能還要繼續輸。（資料照）

    2025/07/28 12:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免首波投票失敗，24席藍委無人被罷免成功，資深媒體人黃暐瀚今日（28日）在臉書發文提到，此次「大罷免大失敗」有4點可觀察，他也提醒民進黨，若不願改變做法、尋求解決之道，民進黨之後很可能還要繼續輸。

    黃暐瀚表示，每一次的選舉投票都是民意的檢視，而此次「大罷免大失敗」說明4件事，首先，這24區的主流民意不喜歡大罷免也不喜歡民進黨、賴總統介入罷免；「抗中保台牌」在總統選舉一向有效，但這次「抗中保台牌」失效，連綠營基本盤都沒有出來投票。

    黃暐瀚續指，從投票結果也可看出，「反共不等於挺綠」，反共民意有8成，但挺綠不到4成，挺罷免不到3成；賴總統上任至今支持度並未增加，藍白證明只要團結，足以贏過綠營。

    黃暐瀚強調，這次投票的24區都是藍營優勢區，挑戰失敗不代表南部綠票鬆動，不支持罷免也不見得等於不支持民進黨跟賴清德，很可能只是「不挺大罷免」。

    不過黃暐瀚也建議：「政治的現實擺在眼前，如果不願放低身段、改變做法、尋求解決之道，拿不到綠營以外的選票，民進黨之後很可能還要繼續輸。」

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