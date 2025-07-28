全罷變零罷！ 林濁水點名柯建銘選擇「愚蠢的戰略」

立法院民進黨團總召柯建銘遭黨內前立委林濁水點名選擇愚蠢的戰略，導致大罷免大失敗。（資料照）

2025/07/28 11:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票於26日落幕，24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全數否決，大失敗重創民進黨和挺罷方士氣，同時也湧出檢討聲浪，前立委林濁水直接點名柯建銘，認為他力排眾議的全罷戰略愚蠢，直言若「這一點不敢檢討，民進黨怎可能從失敗中記取教訓？」

民進黨前立委林濁水在臉書發文指出，反罷票比大選當選得票低是常態，反罷票比大選當選得票高是「反常」，就算有出現也只是多個幾千票而已，不過新竹不只反常，還反得太超過了，高虹安反罷票多了3萬3、鄭正鈐多了2萬9。

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林濁水分析原因，他認為新竹是唯一大罷免不只要消滅國民黨而且還要連民眾黨一齊消滅的地方，因此也是藍白拚死互相支援最賣力的地方。

林濁水直言，一開始罷免是精準罷免還是全部「消滅」爭了好一段時間，支持精準罷免的人遠多於後者，但是立法院民進黨團總召柯建銘以少勝多，選擇全部「消滅」，最終全罷變零罷。林濁水直批，可嘆的是愚蠢的戰略為什麼能以少勝多？他強調「這一點不敢檢討，民進黨怎可能從失敗中記取教訓？」

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