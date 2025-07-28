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    罷藍委24案全軍覆沒 史書華：每張同意票都有意義

    全台24件國民黨立委罷免案皆未通過，推動罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華說，每張同意票都有意義，公民會持續監督。（資料照）

    全台24件國民黨立委罷免案皆未通過，推動罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華說，每張同意票都有意義，公民會持續監督。（資料照）

    2025/07/28 10:59

    〔記者賴筱桐／新北報導〕首波全台24位國民黨立委罷免案皆未通過，推動罷免新北市第7選區藍委葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華表示，「沒有讓同意罷免超過不同意票，但每一張同意票都有意義」。雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的同意票，已清楚表達對現況的不滿，這場公民運動是台灣民主深化的重要一步，希望藍委放下過去高傲的態度，別再為所欲為，823還有7案在跑，公民一樣會繼續監督。

    史書華說，這場罷免行動歷時超過1年，靠的是志工長期風吹日曬奔走，靠的是公民自主站出來說話，儘管未能成功罷免對象，但過程中已有無數民眾選擇用選票表達態度，這股力量不容忽視。

    「沒有讓同意罷免超過不同意票，但每一張同意票都有意義」。史書華強調，投票的民眾並非政黨支持者，而是真正關心台灣的公民，大家會失落，但我們都是台灣人，難過一天就好。

    史書華呼籲，被罷免的立委應謹記這次民意的警訊，這不是政黨之爭，是公民社會的反思，二階段31:0的結果，雖然投票皆沒有罷掉任何1席立委，仍有6位立委超過罷免門檻，立法院只是維持原本結構，希望告訴這些民代應回歸謙卑本質，不該因當選就自視甚高、背離選民初衷。

    史書華表示，民意代表是為了保護台灣，而不是毀滅台灣。這次運動雖未拉下藍委，卻證明有上百萬人願意挺身而出，代表這片土地仍有人民願意守護價值、捍衛民主，恭喜對方撐過這次民意考驗，但這不代表不需要檢討。

    他說，大家不用氣餒，民主的進程就是如此，也不要怪責任何人，台灣唯一的敵人還是共產黨，團結才有力，台灣人要團結。

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