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    花蓮罷團挺美小隊忠烈祠謝票 民眾熱情回應

    罷免團體謝票過程中，與路過的民眾互動熱烈。（記者游太郎攝）

    罷免團體謝票過程中，與路過的民眾互動熱烈。（記者游太郎攝）

    2025/07/28 10:36

    〔記者游太郎／花蓮報導〕罷免投票日後的第一個週一清晨，花蓮縣無黨籍議員楊華美號召的「挺美小隊，再次到忠烈祠列隊感謝48969位勇敢的花蓮人支持，不少路過的鄉親見狀，紛紛比起大姆指喊「讚！加油！」。

    縣議員楊華美說，這場罷免戰，我們輸了。大家情緒都很低落，甚至憤怒。但她想安慰所有罷團志工，「我們是有收穫的，我們懂得了理想沒有辦法靠幾次努力就實現。但這次沒有白費力氣，我們看見了大家一起無私奉獻是多麼美好。不該灰心喪志，未來台灣、花蓮還需要我們付出更多，因為這片土地值得大家付出。」

    除了楊華美與罷傅小隊外，包括民進黨縣議員張美慧、林則葹等人也到場，與罷團人員互相勉勵，強調這些或喜或悲的過程，將讓他們更為堅強；並呼籲成員們以平常心看待，回歸日常生活，人生路漫漫，還有更遠的路要走、還有更多值得我們付出的事要做。

    楊華美強調，「我們沒有創造歷史，但歷史已經把我們記載下來了。」這番話不但感動了罷團成員，路過的花蓮鄉親見狀，也紛紛向他們鼓勵，並比出大姆指喊「讚！加油！」、「下次繼續努力」。

    花蓮罷傅團體挺美小隊今天持續在忠烈祠列隊，感謝花蓮鄉親的支持與鼓勵。（記者游太郎攝）

    花蓮罷傅團體挺美小隊今天持續在忠烈祠列隊，感謝花蓮鄉親的支持與鼓勵。（記者游太郎攝）

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