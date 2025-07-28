憂藍白大刪、凍明年度總預算 賴中強：更要密切關注親中法案

經民連智庫召集人賴中強。（中，資料照）

2025/07/28 10:42

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白贏下首波726大罷免，朝小野大國會版圖依舊。經民連智庫召集人賴中強受訪時示警，藍白恐在下個預算會期大幅刪、凍明年度中央政府總預算，更要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案。

賴中強坦言，接下來的情勢會更詭譎，在下次的中央總預算審查時，藍白一定會用同樣的大刪、大凍預算來癱瘓政府的基本的職能，將對台灣民主政治運作帶來負面影響。

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針對法案部分，賴中強直言，經民連也會密切關注，藍白先前因大罷免運動而暫緩推動的一系列親中法案包含，國民黨立委提出「離島建設條例」修法將讓離島自貿區的制定無需中央政府核定，縣政府能自己決定建設金廈大橋。

賴中強補充，國民黨立委提出「兩岸人民關係條例第29條修正草案」其立法理由竟稱，「兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態」，若該條文通過，中國將用此解釋台灣國會也認同與中國的關係屬於內戰，並要求國際不介入中國對台侵略；還有涉及縮短中配取得身分證年限為四年「中配六改四」、國家安全戰略法等親中法案。

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