國民黨：賴總統3個當務之急 內閣立即改組

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/07/28 10:11

〔記者林欣漢／台北報導〕「726」第一波大罷免前天投票，24席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，府院黨在開票當天卻無人表示負責。國民黨智庫副執行長凌濤今日直言，賴清德總統有三個當務之急，「內閣不能等關稅及823結果，必須立即改組」、說完「團結十講」剩下六講，以及「國家施政必須順應新民意」。

凌濤表示，善良台灣、理性選民，終究獲得勝利。要不是這次大罷免完封，賴總統是不是還在猛烈拚政治？難道是綠營自己稱的「大罷免治百病」？賴總統有三個當務之急，首先，內閣不能等關稅及823結果，必須立即改組。賴核心對政局判斷嚴重失準，面對國內外變局挑戰，讓國人膽戰心驚。賴總統看似要行政院長卓榮泰一併吞下關稅結果、823可能的敗績，再請辭下台；不過人民過去一年看到諸多不適任閣員，揮霍國本，已無法等待。不及時行動，賴總統民調將繼續失血。

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凌濤說，其次，選後最佳時機團結台灣，「團結十講」不能不講。賴總統聲稱要團結台灣，選後正巧是好時機，全民都在等待「團結十講」，剩下的六講何時要講？外交、民主、繁榮，面臨關稅戰，台灣準備好了嗎？會不會犧牲健康、產業？少了罷免張力，國人想看看真正的賴清德，「是走向獨裁戒嚴之路，還是走回團結」。

凌濤指出，第三，國家施政必須順應新民意，呼籲賴總統傾聽，國民黨主席朱立倫多次主張面對關稅，拚經濟，包括，普發現金一萬，還稅於民；總預算、財劃法、地方政府法定補助款，都應停止釋憲附議，一併放行。司法檢調體系應立即檢討，違反刑事訴訟法、及過激為了大罷免柴火的不當羈押、搜索，不應繼續押人取供，回復一般依法偵辦流程。賴總統應立即表態，回應新民意。

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