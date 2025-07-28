花蓮罷傅咖啡店被網友謾罵趕快走 老闆娘當場落淚

花蓮知名肉桂捲咖啡店在罷傅失敗後結束營業，卻持續遭到不理性的網友謾罵。圖為老闆娘先前和曹興誠合影。（圖由Sabisabi_2022提供）

2025/07/28 10:32

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮知名肉桂捲咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」，是首批站出來支持罷免傅崐萁的店家之一，先前曾透露如果罷傅失敗就會結束營業，並在結果出爐後說到做到宣布停業，沒想到有大量網友持續湧進店家臉書謾罵「趕快走」，讓老闆娘忍不住落淚。

據《民視新聞網》報導，咖啡店老闆娘凱西透露，在開票結束後她就收到很多留言，包括「可以趕快走了」、「可以實現承諾了」，對此凱西眼眶含淚哽咽地表示，她會如期如約帶著自己的店離開花蓮，不過戶籍仍會留在花蓮，每年都會回來投票。

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凱西表示，有些人質疑她不夠愛花蓮、不夠愛自己的店，才會因為罷免結果出爐就離開，但是她想告訴大家，她8年前在台南發現自己得了癌症，後來是靠2位優秀的醫師救回性命，「對我來說我已經死掉1次」，這讓她感到自己沒有什麼好失去的，只要她還有勇氣、還活著，就能在任何地方開SabiSabi。

若實際到咖啡店臉書查看留言，不難發現確實有大量不理性留言，包括「不要只關一天欸」、「死好，慢走不送」、「下次記得開在鳥跟蟾蜍多的地方」、「建議去台南取暖啦」，但是也有許多人送上溫暖的支持，感謝老闆娘對花蓮的付出。

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