中市下屆議員提名 民進黨：席次跟本屆差不多 國民黨：選完黨主席再說

民進黨中市黨部主委許木桂表示，下屆提名席次應跟本屆差不多。（資料照）

2025/07/28 11:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕726大罷免失利，是否會影響明年藍綠議員提名席次的決定？民進黨中市黨部主委許木桂表示，這是兩碼子的事，因為還有823大罷免及公投，應該會在結束之後再進行，而提名席次應該跟本屆差不多；國民黨中市黨部主委顏文正表示，823罷免投票後，國民黨要改選黨主席，提名問題需待黨主席選後之後；因為藍白合726大勝，是否會禮讓幾席給民眾黨？顏文正表示，還未想到這個階段。

對於台中市的民進黨而言，希望提名席次能發揮最大效用，但超過能當選席次，就需要初選，潭雅神選區而言，現任是英系蕭隆澤及正國會的周永鴻，傳出新系的大雅區上雅里里長陳映辰及前議員許水彬媳婦林鈺梅有意參選，本屆提名3席，下屆也可能提名3席，因此就要初選。

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另外，先前傳出應選5席的東南區，除了會爭取連任的陳雅惠，市議員鄭功進可能交棒給兒子鄭紹頡來選，前市議員何敏誠的兒子何昆霖也會參選，但若下屆可能改為4席，是否會改為提名2席？許木桂表示，據了解東南區下屆還是決定應選5席，可能會在下下屆再修改，但是不管4席還是5席，黨部預估還是會提名2加1席。

許木桂強調，因為現在還有823的罷免及公投，因此黨中央可能在結束後，宣布地方黨部可以開會討論席次，中市黨部就會進行討論再送黨中央核定，他強調，提名席次幾乎會跟本屆一樣。

至於國民黨，中市黨部主委顏文正表示，除了要等823罷免及公投後，國民黨還有黨主席的改選，屆時要如何提名在改選完再決定。

對於未來是否可能禮讓一些席次給民眾黨？顏文正表示，還未想到這個階段。

國民黨中市黨部主委顏文正表示，市議員提名問題，等黨主席改選後再說。（記者蘇金鳳攝）

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