中共介選成功大罷免？官員：兩岸問題不是主要決定因素

726首波大罷免宣告失敗，24名國民黨立委保住國會議員職務。（資料照）

2025/07/28 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕首波大罷免24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案全數遭否決。針對中共介入台灣的罷免選舉是否發揮成效？官員分析，中共雖然介入罷免，但兩岸問題不是最主要的決定因素。

中共官方在大罷免前操作不斷，中國國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行記者會聲援國民黨，大嗆民進黨無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對政治操弄。

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我官方掌握，國台辦與中共官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，在罷免投票前，從中央到地方官媒相關影音與文章多達數百則，藉由微博、抖音、微信反覆推送，並經由部分台灣媒體報導，再加工渲染，進行多層次反覆擴散。

熟稔兩岸問題的官員受訪表示，這次是結構性問題，罷免團體的「文宣戰」做得相當不錯，但是只有空軍，民進黨的組織沒有動員起來，地方黨部沒有積極動員，等於沒有打組織戰的陸軍。

官員指出，反觀國民黨的空軍、陸軍全部出動，最後階段動員非常徹底，又有普發現金1萬元加持，雖然中共介入這次罷免很多，但兩岸問題顯然不是最主要的決定因素。

據分析，反罷免方空軍「文宣戰」、陸軍「組織戰」陣容堅強，罷免團體只有空軍「文宣戰」，沒有陸軍、也沒有海軍陸戰隊，雖然民進黨很多人相當賣力支持，整體而言，仍以文宣戰為主。

他強調，藍營的組織都有動員出來，從市長、地方黨部及各地組織等。兩岸問題在這次罷免沒有太多發酵，即便投票前2天在德國世大運有發生中國搶奪我方賀電，也未產生太大影響，國民黨守住了藍大於綠的選區。

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