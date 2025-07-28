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    點政策、戰術、路線3失誤 民進黨內人士：將選民推向對立、疏離

    藍白大罷免投票前在國會強推普發現金一萬元，綠營認為帶來影響。（資料照）

    藍白大罷免投票前在國會強推普發現金一萬元，綠營認為帶來影響。（資料照）

    2025/07/28 09:56

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免失利後，民進黨內部檢討聲浪四起，派系人士直言，執政黨在政策溝通、選戰策略與兩岸論述都未能掌握社會氛圍的變化，兩岸論述相對簡化，將中間選民推向對立面，甚至因標籤化疏離，不利凝聚廣泛支持。

    派系人士坦言，普發現金政策確實對社會氛圍有全面性影響，很多民眾即使支持罷免，「問他想不想拿普發現金，還是說要」，執政團隊應該主動說明政策選擇的排序與考量，回應社會訴求，而非只用「違憲」為由回絕，限縮溝通空間。另一派系人士也說，民進黨有多次選舉經驗，應該很清楚對民眾而言，500元、1000元影響都很大，更何況是藍營的10000元攻勢，行政團隊更應謹慎處理。

    派系人士指出，「精準罷免」或「全面罷免」的戰術選擇也帶來影響，這24個選區本來就是藍營優勢選區，要罷免本來就不輕鬆，卻沒有集中資源，如何打贏這場仗？不僅如此，現在沒有人要承認錯誤，決策者再次定調這是「公民運動」，但民團的量能與經驗夠不夠？民進黨適不適合當側翼？黨內應該反思。

    此外，派系人士提到，過去蔡英文政府對兩岸關係的處理極為細緻，區分「中國」、「中國人民」、「中國政府」與「中國共產黨」，避免一概而論，現在的處理則相對簡化為藍綠對抗，將本來對中國有認知層次的民眾推向對立面，甚至因為被標籤化而疏離，不利於凝聚廣泛的社會支持。

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