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    牛煦庭：執政黨應立刻讓步 讓朝野對立氛圍緩和

    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    2025/07/28 10:06

    〔記者林欣漢／台北報導〕「726」第一波大罷免前天投票，24席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，府院黨在開票當天卻無人表示負責。國民黨立委牛煦庭今日於立法院受訪表示，大家都在等執政黨怎麼回應罷免結果，因為是新民意的再次驗證，很多人說改組、下台是一種方式，他認為另一種方式是在政策上立刻做出讓步，讓朝野的對立氛圍緩和下來，就看執政當局怎麼回應。

    媒體詢問，是否認為「反共護台」這個口號將民進黨慣壞？對此，牛煦庭說，同一個口號跟事實脫節，然後反覆使用，當然會有疲乏的狀況，台灣人民還是更關心國際、民生、內政問題，眼下要面對的是關稅、經濟，希望政府能好好思考。

    媒體也問，這次挺過罷免，被視為藍營新生代明星？對此，牛煦庭表示，我們平常心、認真工作，當初參選就是希望幫國民黨贏回年輕世代，他個人的政治發展都希望能幫藍軍積極拓展票源，表現良好就繼續努力維持形象，這是重要的工作，會照常進行。

    對於私人帳號又被外流，牛煦庭表示，對外的宣言是對政治的宣示及理想，個人臉書的抒發是確保自己有良好的心情繼續走這條路，一再被外流他也是很無奈，臉書的交友非常開放，有民進黨議員，也有支持綠營的媒體人等，到底是誰外流不得而知，也不打算追查，寫這樣的東西只是確保有有非常好的心情可以兌現對外的宣示，就平常心、沒有什麼關係。

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