罷團鬆動藍營部分結構 賴怡忠讚成果：在對手大本營作戰本就不簡單

賴怡忠今指出，在對手防衛最嚴密的大本營作戰本來就不容易獲勝，但是罷團直攻對手本陣，還鬆動了對手的某些結構，這項成果是非常不簡單的。（資料照）

2025/07/28 09:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免首波投票失敗，各界開始進行選後分析。遠景基金會執行長賴怡忠今（28日）早在臉書發文指出，在對手防衛最嚴密的大本營作戰本來就不容易獲勝，但是罷團直攻對手本陣，還鬆動了對手的某些結構，這項成果是非常不簡單的。

賴怡忠提到，在討論大罷免失敗的問題時，必須先理解這是在對手核心區的選舉，不少區必須催出9成的2024立委選票才能過罷免門檻，還有7區民進黨在該區的立委得票根本過不了罷免門檻，這些事實顯示，在這些地方搞罷免本來就是非常高難度的任務，更何況對手還使出「藍白合」、「藍無合」加以固票。

請繼續往下閱讀...

賴怡忠表示，先前認為「可能會贏」的機會在於，對手不想投而自身支持者踴躍投票，一旦投票率高於55％，罷免通過的可能性就會大幅降低，然而這次中間選民確實沒看到有出來投票，某些區域的民進黨動員狀況也不盡理想，這些都是要檢討的問題。

賴怡忠也質疑，若要以罷免未過來說民進黨失去民心，或賴總統執政不力，拿一個全國44%地區且對手占優勢的投票結果來認定是全國民心指向，是否太過於跳躍了？賴提到，選前10天台灣民意基金會民調，賴清德雖然滿意度低於不滿意度，但差距在1.9%，基本是平分秋色，而政黨支持度也是民進黨高於國民黨與民眾黨的總合，類似結果也反應在其他民調中，難道這些事實在10天內全部翻盤？

賴怡忠強調：「在對手防衛最嚴密的大本營作戰，本來就不容易獲勝。可能結果出來與之前的樂觀期待有莫大差距而覺得天塌下來了。但結構沒變，甚至這次罷團直攻對手本陣，還鬆動了對手某些結構，首次讓某些正藍軍出面與綠軍合作，這個成果是非常不簡單的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法