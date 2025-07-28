罷羅失敗苗博雅被檢討 大安強強滾說真相還公道：扭曲誤解事實

台北市大安、文山區市議員苗博雅。（資料照）

2025/07/28 08:39

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委羅智強等人未成，部分民眾開始分析失敗原因並且尋找「戰犯」，大安、文山區的社民黨籍市議員苗博雅也成為討論對象之一，公民團體「大安強強滾」今天在社群平台發布聲明〈感謝苗博雅議員一路以來對大安罷團的全力支持〉一文，尊重大家的觀察與經驗，但對扭曲及誤解事實，其有責任說明真相，還給她一個公道。

大安強強滾表示，在整場罷免運動的漫長歷程中，苗博雅始終是最堅定的盟友之一，從策略討論、法律諮詢到政策宣講、協助物資調度、支援電話志工等，只要有所請託，她總是在百忙之中義無反顧相挺，從未有過任何推託。

請繼續往下閱讀...

大安強強滾指出，「阿苗」對大安罷團的幫忙不分內外、事無大小，更不是臨門一腳的表態，而是一路以來一直同行的實踐。無論多晚傳訊息給她，總是會在第一時間回覆；即便行程再滿、再累、再遠，只要需要她出席，總會設法排除萬難到場，沒有一次拒絕、沒有一句怨言。

罷團提到，這不只是一份政治人物的支援，而是一位真正把公民行動放在心上的盟友，始終並肩作戰。尊重每一位市民的觀察與經驗，也願意接受所有善意的建議，但是對於事實的扭曲與誤解，大安強強滾有責任站出來說明真相，還她公道。這是一場艱辛的公民行動，感謝所有在途中伸出援手的人，「而阿苗，就是那個在風雨中，始終站在我們身邊的人。」

苗博雅回應，謝謝大安全體志工夥伴，在第一線為台灣付出。這段時間的奮鬥，汗水與淚水都累積成保護台灣的養分，謝謝所有罷團的志工們，休養生息後，我們在愛台灣、愛大安的路上再牽手打拚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法