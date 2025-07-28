白營助台中3藍委挺過罷免 民眾黨：2026市議員選舉不缺席

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，2026年台中市議員選舉民眾黨不會缺席，應選名額4席以上的選區，都會至少提名1人參選。（擷取自陳清龍臉書）

2025/07/28 08:41

〔記者陳建志／台中報導〕大罷免第一階段落幕，台中國民黨3席立委在民眾黨「藍白合」助攻下，成功催出小草投票，順利度過罷免，證明民眾黨仍有一定的支持群眾，放眼2026年市議員、里長選舉，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示「不會缺席」，會和國民黨維持既競爭又合作的關係，只要應選名額超過4席以上的市議員選區，原則上至少都會提名1席。

陳清龍表示，這次罷免藍白繼續合作，全力催出民眾黨支持者出來投不同意罷免，其中第6選區羅廷瑋更是投下最多的心力，很高興看到3區最後都順利過關。

請繼續往下閱讀...

陳清龍表示，2024年的立委選舉和此次的罷免，都看到白營支持者扮演關鍵力量，因此在2026年台中市議員選舉民眾黨不會缺席，目前除了豐原、后里區自己會爭取連任，大里、霧峰區江和樹議員也會爭取連任外，其他只要應選名額超過4席以上，原則上至少都會提名1席。

陳清龍表示，目前知道北屯區已經有3人有意願，太平區也有2人表達意願，其他包括西屯、南屯、東南區也都會提名，8月10日全國黨代表大會就會通過提名辦法，1個選區只要有2人以上有參選意願，原則上會先進行協調，協調不成才會進行民調，市區選區將會全力衝刺，穩住基本盤將席次極大化。

民眾黨前台中市黨部主委江和樹也說，除了應選名額4席以上的選區，都會至少提名1人參選市議員外，也會鼓勵民眾黨員參選基層里長扎根地方，以一個議員至少搭配5個里長的方式參選，目前太平區預估將有10人會參選里長，大里區也同樣不會缺席，自己的2個兒子，一個會爭取大里立德里長連任，一個會參選東昇里長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法