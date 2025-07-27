漢光演習取得重要進展 美智庫：台灣應爭取參與區域演訓

台灣向美國採購的M1A2T艾布蘭主戰坦克，在年度漢光演習中實彈射擊。（法新社檔案照）

2025/07/27 23:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕近年來規模最大的年度漢光41號演習已於18日落幕，從演練任務、參與裝備以及演習範圍來看，可以發現台灣在建構防衛能力方面雖然取得重要進展，但仍不足以完全說服北京放棄對台發動軍事侵略。

美國「國防新聞」（Defense News）26日刊出華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）專家投書，指出台灣近年來加快軍事現代化步伐，今年漢光演習的聯合作戰、多領域演習由過去的5天延長至10天，並首次採連續進行，同時引進更多貼近實戰的情境，例如反制「灰色地帶」脅迫及城鎮戰鬥等。

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演習中還納入多項關鍵的美製裝備，包括M1A2T艾布蘭主戰坦克、「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，海馬士）、愛國者長程防空與飛彈防禦系統，以及便攜式「刺針」地對空飛彈。

雖然外界曾指稱，這些系統對台交付延遲與美國對烏克蘭的援助有關，但近月新裝備持續抵達，顯示自2022年以來美國國防工業基礎已有所進步。尤其是台灣預期獲得的海馬士數量將比2022年烏俄戰爭爆發前更多，且交付時程進一步加快。

參與此次演習的海馬士是在約7個月前才抵台，並於數週前開始部署。M1A2T戰車則是在2024年12月才運抵。其他幾項重要武器系統，如岸置「魚叉」飛彈系統仍未達到充足數量。

不過，隨著華府進一步提升國防產能，台北可以採取過渡性措施，例如提前申請尚未完全交付的美製裝備操作訓練，如同M1A2T戰車維修訓練已提前展開一樣。

除了軍事訓練，漢光41號演習還旨在提升全民對潛在衝突的認識。演習新增並延長4天的城鎮作戰場景，全國性防空演習也與漢光同步舉行。雖然演習偶爾造成破壞，例如愛國者系統在操演中損壞停放車輛，但仍反映出台灣演習正逐漸擺脫制式化窠臼。有限的民怨也顯示，社會對威脅的理解與心理韌性正在增強。

這些意外損害也凸顯了在高密度都市地區進行機動的困難。對於不熟悉當地地理的入侵部隊而言，挑戰將比防守方更大。如果台灣部隊能獲得妥善裝備，並經過良好訓練，將可望圍殲任何登陸成功的解放軍部隊。

報導指出，漢光41號演習展現出台灣已意識到讓任何登陸企圖付出極大代價的重要性，這有助於強化對北京的嚇阻訊號，也提供了台灣防衛戰略演進的具體證據。過去長期討論的「不對稱作戰」與「豪豬戰略」，常有人質疑台北並未真正落實，但此次演習顯示，戰略方向愈趨一致。海馬士的部署、採購100套魚叉岸置飛彈系統，以及計畫購入數萬架低成本無人機，都是強化「豪豬刺」的實質進展。

然而，太平洋其他地區同時進行的演習，凸顯台灣在更廣泛區域演訓中的角色仍然有限。當漢光41號演習正在進行時，五角大廈在西太平洋啟動名為「REFORPAC 25」的大規模演習，納入美國盟友與夥伴。考量台灣一旦爆發衝突，可能必須與其他國家的軍隊並肩作戰，建立關係並提升協同作戰能力，應是首要之務。無論透過直接參與或觀摩身分，台灣都應該持續爭取未來參與區域演訓的機會。

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