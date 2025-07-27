大罷免雖敗 矢板明夫分析：對台灣社會、民主發展有3意義

矢板明夫表示，大罷免雖然結果不如人意，但對台灣社會以及民主今後的發展產生三個意義。（資料照）

2025/07/27 23:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票落幕，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全部失敗。對此，資深媒體人矢板明夫就表示，大罷免雖然結果不如人意，但由公民團體主導的大罷免運動在台灣的歷史上留下了濃墨重彩的一筆，並對台灣社會以及民主今後的發展產生三個意義。

矢板明夫在臉書表示，第一，這是一場非常成功的啟蒙運動。這次罷免運動中，罷團方面的主要訴求是「反共護台」，這是符合國際潮流的。近來，不論是美國、歐洲，還是日本，愈來愈重視中國共產黨對外擴張的問題，對中國的滲透也提高了警惕。但是在台灣，執政的民進黨雖然重視台灣價值，但對「反共」卻缺乏論述，而在野的國民黨和民眾黨，則基本上都不反共。

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他認為，這次大罷免運動喚醒了許多公民對共產黨滲透的警惕性。很多過去不願意在這個問題上表態的名人，也紛紛站出來，這是一個巨大的進步。任何啟蒙運動都是由少數人開始的，需要花很長的時間才能形成全社會的共識，在這一點上，大罷免運動成功地帶領台灣社會向前邁了一大步。

第二，改變了藍綠對決的傳統政治格局。他表示，這次大罷免是由公民主動發起的。其中有很多是台獨團體的骨幹，以及民進黨的支持者，但同時，還有許多被認為是「深藍」的傳統藍營人士參加，如邱衛邦將軍、鷹爸、閩南狼等很多大罷免的主要推手，都是堅定的「中華民國派」。這些人聚集在一起，主要訴求是捍衛台灣今天的民主自由。這種結合，是過去沒有的，今後很可能催化台灣傳統政治板塊的變化，甚至在未來成為代表台灣主流社會的聲音。

第三，也是最重要的，這次大罷免運動為台灣社會培養出了非常多的下一代菁英。這些活躍在第一線的志工們，透過他們的合作與努力，在31個選區，成功地收集了十分之一以上選民的連署書，可以說創造了台灣民主的奇蹟。

矢板明夫說，這些經驗與歷練是十分寶貴的，「我想十年、二十年以後，在這些罷團的志工裡，會走出非常多台灣社會的菁英，成為守護台灣、建設台灣的中流砥柱。大家的汗水和淚水絕對沒有白流。最後，向大罷免運動的精神領袖曹興誠董事長和每一位志工，再次道一聲辛苦了，感謝」。

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