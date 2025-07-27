英國防大臣：英國已準備好為台灣而戰

英國國防大臣希利27日在澳洲登上「威爾斯親王號」航空母艦，強調若台灣海峽爆發衝突，英國已準備好投入戰鬥。圖為威爾斯親王號上月訪問新加坡。（歐新社檔案照）

2025/07/27 23:29

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國國防大臣希利（John Healey）27日在澳洲強調，如果台灣海峽爆發衝突，英國已經做好在太平洋地區投入戰鬥的準備。這是近年來英國官員針對台海情勢，所做出的最明確、最強硬的表態之一。

英國電訊報報導，希利是在英國皇家海軍「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦停靠澳洲達爾文港時，發表前述言論。威爾斯親王號目前正在澳洲，準備與美國等盟國進行聯合演習。

請繼續往下閱讀...

希利與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）一起登艦並召開記者會。當記者詢問英國正採取哪些具體行動，協助包括台灣在內的區域夥伴抵禦中國的軍事威脅時，他明確指出：「如果我們必須再次走向戰爭，澳洲與英國將毫不猶豫地並肩作戰。我們透過共同演習強化備戰能力，只有透過這種緊密合作的準備，才能更有效嚇阻對手。」

希利表示，英國最希望看到的是印太區域的爭端，能透過和平的方式，並以外交管道解決。希利強調：「我們的和平是靠實力來維護，而我們的實力正是來自盟友的支持。」

英國政府此前一直避免公開表態，一旦台海爆發衝突，英國是否會直接介入。儘管如此，英國海軍在印太地區長期部署兩艘巡邏艦，維持常態性的巡邏任務。英國政府上半年發布的國家安全戰略指出，台灣周邊地區的緊張情勢升溫，爆發衝突的風險正在升高。

許多專家警告，中國如果真的入侵台灣，可能會引發一場全球多國參與的戰爭。希利也坦承，印太區域的威脅愈來愈嚴重，中國不僅已經佔領多個爭議島礁，還不斷對鄰近國家進行脅迫。

威爾斯親王號航艦打擊群搭載F-35B戰機，之後會繼續航向日本附近海域，航線很可能靠近台灣，屆時是否會通過台海，勢將引發國際社會高度關注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法