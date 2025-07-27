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    柯文哲、國會改革案、代孕法案 陳昭姿拋綠白合作3前提

    陳昭姿希望執政黨態度放軟一點，接下來一定還有合作、對話的可能性。（資料照）

    陳昭姿希望執政黨態度放軟一點，接下來一定還有合作、對話的可能性。（資料照）

    2025/07/27 23:26

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票於昨（26日）落幕，24件國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案全數否決。對此，民眾黨不分區立委陳昭姿提出三點要求給民進黨，如果三點要求都做到的話，「白綠就可以重建關係，開放議題合作」。

    陳昭姿在臉書發文以「如果我可以決定」為題表示，如果民進黨重整態度，釋出善意，並完成三個要求，「第一要公平對待柯文哲，立刻釋放柯文哲，亦即回到法律辦案，停止政治黑手介入。第二要接受國會改革案三讀通過的事實，這是民進黨在野時多位立委前仆後繼爭取的。第三要儘快通過行政怠惰延宕多年的代孕法案，這是賴總統及很多立委當年全力支持的」。

    她說，如果民進黨對她提出的三點要求都遵守、完成的話，「如此白綠就可以重建關係，開放議題合作」，並再次強調「如果我可以決定」。

    另陳昭姿今接受本報訪問，指出柯文哲先前曾指示，希望民眾黨團能在國會中與其他政黨透過議題方式合作、溝通，民進黨現在應主動釋出善意、橄欖枝，譬如賴總統之前提到的共商國是等，盼賴清德能以總統身分釋出善意。

    陳昭姿也舉例，民進黨立委沈伯洋所提立委赴中納管法案，綠、白是有機會合作的，沈伯洋的版本是要立委向行政院報備，她則認為應該向立院報備並且公開，公告在立法院上官網、開放媒體採訪等，「希望執政黨態度放軟一點，接下來一定還有合作、對話的可能性」。

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