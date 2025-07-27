綠執政9年》傳產業者示警：「保台」作為給0分 相對剝奪感太嚴重

726大罷免投票結果，昨讓不少挺罷民眾難過落淚。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 21:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票無一人過關，挺罷方遭遇重大挫敗，綠營內部掀檢討聲浪。時常分享對於時事看法的台派紡織業者「扛布者」，今天（27日）站出來直接點出民進黨主政9年來，確實有些問題沒能獲得解決，甚至越變越嚴重，但政府的重視程度卻成反比，而他所說的就是傳統產業，民進黨政府就是因此漸漸失去傳產從業人員、基層的支持。扛布者疾呼綠營正視此問題，別再讓人民覺得「只有選舉時才想到我」！

扛布者今晚在臉書發文，「面對現實，冷靜、悲傷24個小時，對於我們來說應該也差不多了。而我雖然是支持罷免的主張，但我還是得說，這一年，或者說這9年多的時間，的確有些問題沒有獲得解決，甚至還有嚴重『相對剝奪感』的問題正逐漸發酵。如果沒有解決，未來再怎樣訴諸口號都沒用。我說的，也正是我們傳產。」

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「我知道這幾年來，『台商回流』的這個議題是琅琅上口，的確是有不少廠商願意在台灣投資，找土地，也讓工業區土地每一年都在挑戰新的檔次，逐步飆高。很多科技業不斷在台找尋機會，很多黃仁勳們都在尋找合作機會，這的確是一個嶄新的契機，且相較於2016年前，呈現一個生機蓬勃的對比。但除了電子科技業外，其他產業所獲得的『關愛眼光』卻永遠都只是有限。」

他接著說：「好比說各個產業的年度展會往往都是重頭戲，而我們的紡織展，在賴清德拚選舉時還願意以副總統身分出席演講，但到2024年，就由蕭美琴代打，相較於其他展會，像是COMPUTEX他還上台演講，重視程度在一來一往就有極大的差別。只有要選舉時才想到你，是很多人最直覺的感受。」

「我們的確賺得沒有比科技業多，但好歹也是台灣第四大創匯產業，用這種態度來面對傳產，這些也是擁有選票，且長期都願意支持你們的老闆、同行，是種非常不尊重的行為，也產生一種被忽視的感覺，這些人當初可是期待你們上台有所改變的。」

蔡英文時代一度關愛紡織業

「再來，的確蔡英文時代有開始做出改革，像是口罩的庫存就改由在地廠商生產，而很多國防用軍備品、背包、防彈衣也在台灣找到合適的產線，這也是種進步，只是除此之外，很以內需為主的廠商正逢受大量庫存品入侵，我們的有關部門，目前仍然沒有任何作為出現。」

扛布者繼續說道：「有在關注我的朋友應該知道，這裡寫這議題已經很長一段時間了，這也不是只有我在呼籲，關於總量管制、進口限制、調整稅額，甚至如國外部分國家對於在地產品有補助措施，這些目前很抱歉，都還沒有看到。你們希望我們抗中保台，而你們的保台作為又在哪裡？雖然不好聽，但這點上非常不合格，甚至可以給到0分。」

「有些產業在ECFA取消後受到不小的衝擊。以紡織業來看，像是做精梳棉的工廠，或者其他主要銷售市場為中國的公司，這些雖然光看『產值』來說不亮眼，但也是一定的人口是仰賴這些貿易過活。而政府當看到科技產業時一點受苦受難時，就馬上召開會議、開記者會說明原因，我們這邊目前還真不知道有甚麼措施來救產業，甚至有時還有業績考量，加強環檢、勞檢，甚至到現在很多工廠無法保火險，政府也沒有出面居中協調，找出解決方式，隱隱約約似乎感覺到想要間接逼產業收攤的概念。連農產品都有被農委會協助幫忙，經濟部到底在幹甚麼？」

獨厚科技業 天秤將往另一邊傾斜

最後扛布者表示，「為什麼桃園的綠色選票不斷下滑，我可以跟你說，這樣的倒行逆施，就是最好的催化劑。還是要說，我們的確還有熱情，也日日夜夜持續在自己的崗位上努力，不要再說我們是一群只會等政府救的夕陽產業，我們依舊每一天都在創新，思考活下去的方式，不然也不會活到今天。假設國家有需要，我們絕對會站出來，捍衛這塊土地，但假設政府依舊保持著『獨厚』某些產業，某些人，將這些現在、曾經願意跟你站在一起的同袍、夥伴棄若敝屣，那我必須說，最終假設天坪（秤）往另一邊傾斜，貴黨的確該負最大最大的責任。」

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