大罷免失利 黃越綏：相信台灣人仍會用智慧與覺醒 篩掉政壇人渣

總統府國策顧問黃越綏。（資料照）

2025/07/27 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票無一人過關，重創挺罷方士氣。不過總統府國策顧問黃越綏今天（27日）表示，她相信這些撐過罷免的政客已被民團嚇成驚弓之鳥，「已經自由民主化的台灣人民，仍會利用智慧與覺醒，在無國哪有家的意識下，繼續珍惜每一次的選舉，並不斷篩掉政壇的人渣。」

黃越綏今在臉書發文，「台灣726的大罷免大失敗，出乎意料，大家的箭頭均指向賴清德，要他負責或下台，必須對在野黨更多的讓步與妥協。這種批評，如果出自其黨內同志，只是在練肖話及派系鬥爭。 再說，此次由民間團體發起的罷免行動，與他何干？ 其個人從政紀錄，由國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統、總統。除了政績均名列前茅外，更是清廉，且有所作為的堅持原則。身為總統傾聽民意，隨時都應該虛心檢討，但絕不能變成，政黨惡鬥下的代罪羔羊或犧牲品。」

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「賴總統若不希望府會和諧，何必找來低調且前身也是立委的卓榮泰，當行政院長？可惜2024選輸翻桌，且心存報復的在野拼裝黨，在雞同鴨講且仗勢欺人的困境下，民進黨執政的情況，只會雪上加霜。所謂勝者為王敗者為寇，此次的罷免行動，將會是台灣政史上，最為經典的詮釋。」

但她接著表示，「由民間發起的大罷免團體，尤其是護國的女力們，雖敗猶榮，他們才是人民心目中，真正應該給予加冕的王者。而那些常年蹭流量的政客，已被民團嚇成驚弓之鳥，如今苟延殘喘的立委們，才是倖存的流寇。身為代表民意的藍白立委，薪俸來自民脂民膏，卻違憲亂政，靠著藍白國會多數，狼狽為奸且越來越囂張。」

「不但讓大法官無法上任，影響國家存亡的憲政法庭的運作；包裹式的亂砍全國預算、不顧國防任由共軍侵門踏戶、從民生議題到社會福利政策的蔑視……更配合紅軍的網路，散播假訊息的認知作戰，全面性的滲透到宗教團體及學校。總之，其集體舔共的行為，不但令海內外的華人不恥，連吳三桂也汗顏。閻王要你三更死，誰敢留你到五更，何況螳螂捕蟬黃雀在後，經過此次大罷免的洗禮後，將來鹿死誰手仍難料！ 」

最後黃越綏說：「已經自由民主化的台灣人民，仍會利用智慧與覺醒，在無國那有家的意識下，繼續珍惜每一次的選舉，並不斷篩掉政壇的人渣。」

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