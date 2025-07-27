全球和平指數「台灣名列前段班」 游庭皓：其他地方比兩岸更緊張

財經作家游庭皓表示，「即便近年兩岸局勢緊張，但其他地方更緊張」。（法新社檔案照）

2025/07/27 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲知名智庫「人類願景」發布2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index），台灣在163個國家與地區位居第40名，在亞太國家更是排名第8，名列前段班。對此，財經作家游庭皓就表示，「即便近年兩岸局勢緊張，但其他地方更緊張，台灣人頂多在網路上筆戰兩句，不至於大動干戈」。

游庭皓在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」發文表示，即便近年兩岸局勢緊張，但其他地方更緊張，所以台灣在2025年全球和平指數排行中仍名列前茅，在2025年亞太國家排名第8，屬於「和平表現良好」的國家，在亞洲仍遙遙領先南韓、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等國。

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他分析，近年全球整體和平程度正在下滑，許多被認為安全的國家，也出現動盪或內部分裂，「在這樣的大環境下，台灣人頂多在網路上筆戰兩句，不至於大動干戈，憑藉良好的法治、公民社會穩定性與制度信任，維持在亞太區域的前段班」。

貼文曝光後，網友表示，「最危險的地方最安全」、「沒辦法，最抗中保台的，連自家共諜都搞不定，還想抗中保台」、「所以請支持國防建設」、「空前難受但空前安全」。

澳洲知名智庫「人類願景」發布2025年全球和平指數，台灣在亞太國家與地區中排名第8。（擷取自游庭皓的財經皓角臉書）

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