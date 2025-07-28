大罷免大失敗有4原因 陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

旅美教授陳時奮。（資料照）

2025/07/28 00:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免全軍覆沒，重創挺罷方士氣，綠營內部掀起檢討聲浪。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）也跳出來分析這次大罷免為何大失敗，列出4點原因，甚至直言如果這些問題沒能解決、改變，總統賴清德甚至可能成為「虛位元首」！

陳時奮27日在臉書發文，「我的人生不算順遂，但我勇於檢討失敗，以便在逆境中迂迴前進。公民團體發起的大罷免，投票的結果是大失敗，所以我也要大檢討。在昨天的罷免投票，公民團體連署成功的對象全部存活，這樣的大失敗必有大原因。因此，我的大檢討先從大環境著手，暫時不檢討個人或決策，以免見樹不見林。」

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年輕選民仇視執政黨

「這次綠營的慘敗讓人驚訝，甚至連藍營都嚇到，回首過去2次的地方選舉（2018與2022），民進黨的慘敗也讓人驚訝。從歷史脈絡分析，我找到4個環境因素。首先是『年輕選民仇視執政黨』，過去30年的經濟全球化引進數億的廉價勞工，壓低已開發國家的工資漲幅，以美國勞工為例，30年來的實質工資購買力只不過成長約5%。廉價勞工進入全球生產體系，給跨國企業帶來龐大的獲利空間，因為股票與房地產的增值，資本家控制了更多的財富，勞工的相對剝奪感加深。」

「工資停滯與財富集中創造了所謂的M型社會，資本家擴大政治影響力，勞工更顯弱勢。從紐約、舊金山、西雅圖、洛杉磯、倫敦、到首爾，房價飆漲，但薪資調幅有限，年輕人的生存困難。這個M型的社會也在台灣出現，造成年輕人對執政者的不滿。過去這9年，民進黨剛好是執政黨，在反對黨的煽動下，敵視執政黨成為部分年輕人的時尚風潮。」

言論平權與民粹政治

第二個環境因素則是「言論平權與民粹政治」，「財富集中必然引發反體制的民粹言論。傳統上，由於主流媒體的把關，極端言論上不了新聞版面，無法蔚為風潮，更不可能左右選舉結果，但社群平台的普及實現了言論平權。在沒有主流媒體的過濾下，民粹言論可在社群平台瘋傳，極端言論者可輕易找到同溫層，反過來將主流媒體邊緣化。」

「邊緣型的政治人物而言，社群平台成為煽動民粹的工具，靠民粹崛起的非典型政治人物，甚至可讓建制派俯首稱臣。問題是，民粹煽動者擅長見縫插針，但缺乏解決問題的能力。台灣無法倖免這一波的民粹主義浪潮，柯文哲的崛起就是靠著網路民粹言論的散播，即便柯文哲已經因案被收押，繼任的黃國昌繼續餵養支持者經不起邏輯檢驗的民粹言論。」

「中共政府的長期滲透」

第三個為「中共政府的長期滲透」，「除了民粹主義的興起，民主國家的選舉也遭遇極權國家的滲透。在過去兩屆的美國大選，社群平台都有大量的誤導貼文，主要來源是俄羅斯與中國。台灣的社群平台被滲透的情況更嚴重，原因繁多。對中共而言，言論滲透本少利多，穩贏不輸；其次，兩岸並無文化或語言的隔閡， 方便中共對台的認知作戰。」

「不幸的是，台灣本就有國族認同的分歧，部分民眾對中共的滲透毫無警覺，甚至還有人主動或被動配合中國的統戰，兩岸的認知作戰已在網路開打多時。更嚴重的是，台灣各地的媒體、宮廟、宗親會、社團法人、甚至教育機構等，都可看到中共統戰的影子，如今連國會議員都可集體到北京被摸頭。」

「缺乏自我防禦的民主」

第四個因素是「缺乏自我防禦的民主」，「因為台灣是民主開放的社會，中共的長期滲透如入無人之境。對所有民主國家而言，敵國的滲透都是兩難，若要控管敵國滲透，基本人權必然受損，若要保障基本人權，則有縱放敵國滲透的隱憂。以美國為例，聯邦政府早就發現抖音的危害，但就是拿不出有效的對策，在國家安全與言論自由之間找到一個平衡。儘管如此，美國社會並無國族認同的分歧，防止敵國的滲透有高度民意共識。」

「面對中共的滲透，國族認同分歧讓我們的政府進退失據。在蔡總統任內，行政院曾提出數位中介服務法，目的在抵禦中共的滲透，但最後無疾而終，因為有損及言論自由的疑慮。」

陳時奮最後說：「這四項環境因素存在一段時間了，而且沒有緩和，甚至還有加劇的跡象。不論罷團的策略是否妥適，民進黨的基層動員是否盡力，或行政院是否同意普發現金，這四項因素都是台灣的民主危機。只要大環境沒改變，明年的地方選舉民進黨還是苦戰，賴總統甚至可能成為虛位元首。」

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