大罷免咎責！沈伯洋先扛了：不要只說反省 我們要拿出行動

民進黨立委沈伯洋坦言自己做的不好。（資料照）

2025/07/27 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票於昨（26日）落幕，24件國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案全數否決，讓罷團相當失望。對此，民進黨立委沈伯洋表示，罷團是公民的集結，沒有人該被檢討，而真正該被檢驗的，是政治人物。並坦言，「這一次，我做得不好」。

沈伯洋在臉書表示，罷團是公民的集結，沒有人因為行使了公民權利而該被檢討，而且無論是投下同意或不同意的票，在民主社會裡，每一票背後的理由都不必交代，真正該被檢驗的，是政治人物，更重要的，是執政黨的政治人物，「因為我們是有權力的人，有權力就該承擔責任，所以，我先來」。

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他說，「我在反共大聯盟裡協助行動，又是民進黨籍的立法委員，協調罷團、黨中央與聯盟，是我的責任，但這一次，我做得不好。」並坦言對罷團的需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸，如果沒有幾位夥伴硬撐支援，結果可能更慘，「這一點，錯在我」。

他認為，罷免不只是一場政治動員，更是一場系統協作的考驗。「我該扮演的角色沒做到位，我們當然需要檢討，因為我們必須更好。檢討不是內鬥，而是負責，對外才更有力量。我無法替所有人發言，但我希望，下一步，我們不要只是在說反省，而是拿出行動」。

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