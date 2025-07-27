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    館長赴澳門直播場勘再嗆賴清德 立委：去中國敢批習近平？

    網紅「館長」陳之漢日前在國民黨舉辦的青年沙龍聲稱，中國打台灣「就像捏死蟑螂一樣簡單」，相關畫面被《央視》打上馬賽克。（圖擷取自央視）

    網紅「館長」陳之漢日前在國民黨舉辦的青年沙龍聲稱，中國打台灣「就像捏死蟑螂一樣簡單」，相關畫面被《央視》打上馬賽克。（圖擷取自央視）

    2025/07/27 19:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今天搭機前往澳門，為8月中旬的直播先做場勘準備。他在桃園國際機場受訪稱，賴清德總統只把崇拜他的人當作同胞，其他人都是「雜質」，8月23日罷免民進黨還是會慘敗。立委批評，這是在扭曲賴總統所說的話，館長去中國直播，敢批評習近平嗎？有種商人只想賺錢，對台灣百般糟蹋。

    談到大罷免投票結果，陳之漢表示，無論是民進黨、總統或罷免團體的領銜人，沒有人知道自己的問題在哪裡，甚至還繼續侮辱中配二代，還在分裂台灣同胞的情感，這也是為什麼他要帶台灣人看中國現實是怎樣。

    陳之漢稱，中國把全世界的中國人當自己的同胞，賴清德總統只把崇拜、擁護他的人當作同胞，其他人都是「雜質」，台灣人活成什麼樣子，只會叫囂「不認同你的理念就罵你」。他更預言，8月23日第二波罷免，民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。

    對此，民進黨立委王美惠受訪表示，館長是在扭曲賴總統的說法，總統哪有可能不接受自己的同胞百姓，現在是中共不承認我國是主權獨立國家，在國際上不斷打壓台灣，不願跟台灣和平共處。

    王美惠指出，館長又要去中國直播，並不令人意外，不外乎是為了錢和生活。面對中國打壓，館長這段時間以來有替台灣說過什麼話嗎？完全都沒有，只是在附和中華人民共和國打壓台灣而已。

    王美惠批評，館長去中國直播敢批評習近平嗎，有種商人只想賺錢，對台灣是百般糟蹋。大罷免大失敗，確實有檢討空間，民進黨不會一意孤行，但也不容許台灣被館長糟蹋。像館長這種人，只是想要賺中國錢，對台灣沒有感情，以後一定會吃到中共的苦頭。

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