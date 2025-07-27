新北》大罷免拿下10萬同意票 雙和罷團謝票車掃

雙和罷團展開車掃，感謝10萬名以上鄉親票投同意。（記者陳奕劭攝）

2025/07/27 18:40

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免結果已出爐，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）提案未過關。為了答謝公民支持，雙和罷團今天（27日）車掃謝票，民進黨發言人吳崢、立委蘇巧慧等人皆來加油。

雖然推動罷免林德福與張智倫並未過關，雙和罷團今天在永和區仁愛公園、中和區福和宮發起車掃，感謝10萬名以上雙和鄉親願意出門投下同意罷免票，罷團成員齊聚在福和宮門口，大喊「謝謝大家」、「台灣加油」，市議員許昭興、張維倩、張嘉玲與吳崢、蘇巧慧都來加油打氣。

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張維倩表示，感謝中和有6萬多名鄉親投同意，她們不會放棄，會深入基層、傾聽心聲，希望可以把守護台灣任務做好，大家繼續努力。

吳崢指出，雙和雙親已經透過民主程序為立院打分數，昨天也有6萬多名鄉親投下同意，這是非常高的監督力量，相信這也會讓張智倫繼續回應中和的民意。

張嘉玲說，這是史上第一次人民的力量監督立法委員的表現，大家都展現了一定的能量跟風度，謝謝所有罷團志工犧牲個人時間，寫下歷史一頁非常不簡單，雖然沒有成功，但是我想這個種子已經萌芽，雖然國會議員沒被罷掉，但台灣人民還是會繼續監督，希望符合人民期待，別再讓國家產生混亂。

大罷免結果不如預期，張維倩送玫瑰花安慰罷團志工。（記者陳奕劭攝）

雙和罷團在福和宮前合影，感謝公民支持。（記者陳奕劭攝）

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